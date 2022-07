W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgiel. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, a 149 wstrzymało się od głosu. Przyjęta w piątek ustawa trafi teraz do Senatu.

Reklama

"W obliczu rosnących cen węgla rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawia Polaków samych sobie i w ekspresowym tempie przygotował rozwiązania dotyczące 3 tys. zł dodatku węglowego" - powiedział PAP Fogiel. "Liczymy na to, że Senat niezwłocznie zajmie się tą ustawą i szybko przyjmie ewentualne poprawki lub zdecyduje się poprzeć ustawę w takim kształcie, jaka wyszła z Sejmu" - dodał.

Reklama

Jeszcze w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, jeśli Sejm uchwali ustawę o dodatku węglowym na trwającym posiedzeniu, Senat zajmie się nią na najbliższym posiedzeniu izby w dniach 3-4 sierpnia. Zwracał też uwagę na rodzące się wokół ustawy kontrowersje i skargi osób używających oleju opałowego i gazu, którzy nie zostaną objęci dodatkiem.

Sejm odrzucił w piątek poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania pelletu, oleju opałowego, gazu, LPG i energię elektryczną, podwyższenie jego wysokości z 3 do 6 tys. zł, czy też ograniczenie prawa do dodatku do tych gospodarstw domowych, gdzie dochód na osobę jest nie większy niż przeciętne wynagrodzenie w 2021 r.

Ustawa zawiera też artykuły dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak mówiła podczs prac nad projektem ustawy posłanka KO Izabela Leszczyna, przepisy te stwarzają możliwość przejmowania niewypłacalnych banków przez spółki Skarbu Państwa, w tym takie, które nie prowadziły wcześniej działalności bankowej. Przepisy te pozwalają spółce Skarbu Państwa stać się bankiem - podkreślała. Według MF proponowane przepisy to wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie przepisy. Sejm odrzucił w piątek poprawki opozycji, przewidujące skreślenie tych artykułów.

Ustawa przewiduje wypłatę 3 tys. zł dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF z Narodowego Banku Polskiego będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.(PAP)

autor: Rafał Białkowski