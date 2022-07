Ropa naftowa na giełdzie w Londynie w poniedziałek ok. godz. 8 tanieje o 0,9 proc., do 102,27 dol. za baryłkę. Spadają również notowania ropy naftowej WTI - o 1,16 proc., do 93,6 dol. za baryłkę.

W piątek na zamknięciu ropa naftowa Brent kosztowała 103,2 dol. za baryłkę, a ropa naftowa WTI - 94,7 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Ropa w USA już poniżej 94 USD za baryłkę po 3 tygodniach zniżek

Ceny ropy w USA są już poniżej 94 USD za baryłkę, po 3 tygodniach spadków - najdłuższej takiej serii zniżkowej w tym roku. Inwestorzy obawiają się spowolnienia gospodarczego, a napięta sytuacja na rynkach ropy schodzi na dalszy plan - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 93,66 USD, niżej 1,10 proc.

Brent na ICE w dostawach na IX wyceniana jest po 102,30 USD za baryłkę, w dół 0,87 proc.

Inwestorzy czekają na środową decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej i obstawiają dużą podwyżkę kosztu pieniądza przez Fed w ramach jego walki z rosnącą inflacją, która wywiera presję na popyt.

"Podczas, gdy ceny ropy pozostają niestabilne, spodziewam się presji na spadek notowań surowca" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insigts.

"Posiedzenie Fed prawdopodobnie posłuży jako kolejne przypomnienie inwestorom o trudnościach gospodarczych" - dodaje.

Rynek ropy notuje ostatnio okresy zmienności cen z ostrymi wahaniami notowań i niską płynnością, gdy inwestorzy "żonglują" odmiennymi perspektywami popytu i podaży ropy.

W ciągu roku cena ropy wzrosła o ok. 25 proc., ale w kontraktach terminowych udało się "wymazać" większość zysków, jakie odnotowano na rynkach paliw po inwazji Rosji na Ukrainę.

Pomimo coraz silniejszych obaw o recesję w amerykańskiej gospodarce i spodziewany spadek popytu na paliwa "weteran" w handlu surowcami Piere Andurand wskazuje, że zapotrzebowanie na ropę może przekroczyć oczekiwania, nawet jeśli amerykańska i światowa gospodarka osłabnie.

"Jest bardziej prawdopodobne, że popyt (na ropę) zaskoczy +w górę+, nawet przy bardziej osłabionej gospodarce" - ocenia Andurand.

Tymczasem prezydent USA Joe Biden ocenia, że pomimo ostatnich spadków ceny amerykańskiej benzyny, nadal są one wysokie.

"To się dzieje (spadki cen), ale nie dzieje się wystarczająco szybko" - powiedział w piątek Joe Bidne podczas internetowego spotkania ze swoim zespołem ekonomicznym.

"Poczyniliśmy postępy, ale ceny benzyny są nadal za wysokie" - podkreślił.

Pod koniec ub. tygodnia galon benzyny kosztował średnio w USA 4,41 USD wobec notowanych jeszcze nie tak dawno rekordowych ponad 5 USD.

ab/ pad/ aj/ ana/