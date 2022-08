Reklama

"Zlokalizowana w pobliżu Teiu w rumuńskim okręgu Alba, elektrownia będzie rozciągać się na 10 hektarach terenów zielonych i będzie wyposażona w około 8 700 paneli słonecznych. Po uruchomieniu tej elektrowni spółka będzie posiadać i obsługiwać 94 elektrownie słoneczne o łącznej mocy wytwórczej 113 MWp w swoim portfelu IPP. Łącznie 97 MWp będzie sprzedawać czystą energię elektryczną bez dotacji bezpośrednio na rynku energii. Właścicielem i operatorem elektrowni będzie spółka celowa należąca w całości do Photon Energy Group" - czytamy w komunikacie.

Obecnie spółka rozwija projekty fotowoltaiczne w Rumunii o łącznej mocy 235,4 MWp, z czego 21,2 MWp jest w budowie, a 12 MWp w fazie gotowości. W skali globalnej spółka rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 825 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii, w tym powyższe projekty w Rumunii. Oczekuje się, że pozostałe projekty w Rumunii zostaną wybudowane i oddane do użytku w latach 2023 i 2024, a zatem rynek rumuński znacząco przyczyni się do realizacji celu spółki, jakim jest rozbudowa portfela IPP do co najmniej 600 MWp na całym świecie do końca 2024 roku, podkreślono.

"W oparciu o prognozy cen energii na pozostałą część 2022 roku spółka niedawno podniosła swoją prognozę finansową dotyczącą skonsolidowanych przychodów w 2022 roku, które mają wzrosnąć do 85 mln euro z 36,4 mln euro w 2021 roku, co stanowi wzrost o 133,8% r/r, prowadząc do wzrostu EBITDA do 24 mln euro z 9,6 mln euro w 2021 roku (+150,4% r/r)" - zakończono.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)