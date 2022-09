KGHM planuje inwestycję w zespół reaktorów SMR firmy NuScale. „W tej chwili pracujemy nad modelem finansowania. Zazwyczaj projekty jądrowe na świecie były budowane z udziałem rządów. Projekty SMR są mniej wymagające, jeśli chodzi o kapitał, jednak wymagają zbudowania odrębnego sposobu finansowania, z udziałem banków, środków własnych firmy, być może też gwarancji państwowych” - powiedział dziennikarzom Chludziński.

Jak zaznaczył, „to nie jest tak, że gwarancje rządowe są wymagane i bezwzględnie potrzebne, ale patrzymy na różne warianty, które pozwolą to optymalnie sfinansować”.

„Nie możemy jeszcze powiedzieć o kosztach, ale mamy wewnętrzne analizy, uzasadniającą taką inwestycję” - dodał. Jak zaznaczył, „to nie są aż tak wielkie koszty w skali KGHM, ale chcemy mieć adekwatny, bezpieczny model finansowy”.

Jak oceniał Chludziński, ocena oddziaływania na środowisko dla wybranej lokalizacji w Polsce może potrwać do dwóch lat. „Sama budowa w przypadku tej technologii nie jest tak skomplikowana, jak przy pełnoskalowych reaktorach, ponieważ na miejsce przywozi się gotowe, złożone 30-metrowe moduły. Ten proces może trwać 3 lata” - dodał.

Jak podkreślał w czasie prezentacji modelu reaktora prezes NuScale John Hopkins, to pierwszy na świecie reaktor bez pomp głównego obiegu wody chłodzącej. Obieg jest w pełni grawitacyjny. Jak dodał, firma spodziewa się, że zatwierdzenie technologii modelu 77 MWe otrzyma od amerykańskiego dozoru jądrowego w 2024 r. Hopkins zaznaczył, że NuScale zbudowało już solidny łańcuch dostaw na potrzeby technologii.

Na początku 2022 r. KGHM zawarło z NuScale umowę o wdrożeniu technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni zawierającej zespół co najmniej 6 reaktorów o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.Pojedynczy reaktor projektu NuScale ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Projekt przewiduje eksploatację zespołów, składających się nawet z 12 takich reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku. Reaktory, wyposażone w liczne pasywne - czyli nie wymagające zewnętrznego zasilania - systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdującym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześc. wody. W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 30 dni chłodzenia. Na plac budowy pojedynczy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu.

Pierwszy zespół NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Pierwszy reaktorów z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030.