Ustanowienie ceny maksymalnej na prąd dla MŚP na poziomie 785 zł/MWh zakłada projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, którym zajmował się dziś rząd.

"Rozwiązanie pozwoli ograniczyć podwyżki cen prądu dla MŚP nawet o 70 proc i będzie dotyczyło ok. 99% polskich firm" - czytamy na profilu resortu na Twitterze.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z MŚP od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się do poboru nie większego niż 90% zużycie energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Maksymalna cena za energię na poziomie 785 zł/MWh ma dotyczyć MMŚP i odbiorców wrażliwych. Z kolei maksymalna cena energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych (2 MWh dla gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną, 3MWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rodzin rolniczych) ma wynieść 693 zł za 1 MWh.

(ISBnews)