Firma podała, że po modernizacji inżynieryjnej do magazynów w zakładzie Rough dotarły już pierwsze dostawy surowca. Magazyny uruchamiane są stopniowo. Rough to magazyn gazu ziemnego pod Morzem Północnym u wschodniego wybrzeża Anglii. Tej zimy magazyn ma działać na poziomie koło 20 proc. pojemności, ale nawet ta wielkość sprawia, że jest to największy magazyn gazu w Wielkiej Brytanii. Pozwoli na zwiększenie o 50 proc. rezerw gazu w kraju.

Przywrócenie działania magazynu Rough staje się w tym roku coraz pilniejsze. Mimo że ceny gazu spadły po letnich szczytach z powodu wyjątkowo ciepłego października, Europa i Wielka Brytania pozostają w trudnej sytuacji i będą w dużej mierze zdane na łaskę pogody.

Moskwa ograniczyła przepływy gazu do Europy w odwecie za sankcje nałożone przez Zachód po inwazji Rosji na Ukrainę. To zmniejsza globalną podaż i zwiększa konkurencję o paliwo, zwiększając ryzyko niedoborów tej zimy, ponieważ około 40 proc. energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii pochodzi ze spalania gazu.

Zła decyzja

Decyzja spółki Centrica i rządu Wielkiej Brytanii o zamknięciu operacji magazynowania w Rough w 2017 r., kiedy dostawy do Europy z Rosji były jeszcze obfite, była powszechnie krytykowana, ponieważ pozostawiła Wielką Brytanię narażoną na zakłócenia w przepływie gazu, podczas gdy w Unii Europejskiej trwa wyścig, by wypełnieć magazyny przed zimą.

Pięć lat temu rząd Wielkiej Brytanii był pewien, że krajowa produkcja na Morzu Północnym, dostawy z Norwegii i ogromne możliwości odbioru skroplonego gazu ziemnego z całego świata będą wystarczające. Nie było żadnego uzasadnienia dla wsparcia starzejącego się obiektu przynoszącego straty. Ale w tym roku sytuacja zmieniła się dramatycznie.

Według spółki Centrica, Wielka Brytania ma zróżnicowane dostawy gazu, ale nadal ma jeden z najniższych poziomów magazynowania gazu w Europie, szacowany na dziewięć dni. Dla porównania magazyny w Niemczech wystarczą na 89 dni, we Francji na 103 dni, a w Holandii opróżnia się po 123 dniach.

Cel - największy magazyn gazu w Europie

Według firmy Centrica, tej zimy pomoc państwa na magazynowanie surowca nie będzie potrzebna. Podtrzymuje jednak swój cel, jakim jest ostateczne przekształcenie Rough w największy długoterminowy magazyn energii w Europie, który byłby w stanie magazynować zarówno gaz ziemny, jak i wodór, co będzie wymagało inwestycji o wartości 2 miliardów funtów i jest zależne od modelu wsparcia regulacyjnego.

Rough to wyeksploatowane złoże gazowe na Morzu Północnym, które zostało przekształcone w obiekt magazynowy w 1985 roku. W ostatnich latach nadal wydobywało paliwo. Według firmy w złożu znajduje się obecnie ponad 20 miliardów stóp sześciennych gazu. Tej zimy magazyn może pomieścić do 30 miliardów stóp sześciennych.