Reklama

Spadające zapasy oleju napędowego

Reklama

W grudniu i styczniu europejskie zapasy oleju napędowego będą jeszcze gromadzone, jednak kolejny miesiąc przyniesie gwałtowny spadek dostaw. Przewiduje się, że zapasy w marcu będą najniższe w historii danych od 2011 roku, ocenia firma Wood Mackenzie Ltd.

Ponieważ Unia Europejska ma odciąć morskie dostawy rosyjskiego paliwa na początku lutego, to i tak już napięta sytuacja podaży na Kontynencie może się pogorszyć. Zapasy paliwa to kluczowe zabezpieczenie przed takimi zakłóceniami, ale kiedy się wyczerpią, to potencjał zmienności rynkowej staje się jeszcze większy .

Wyższe marże

Niższe zapasy przyczyniły się do wyższych marż dla rafinerii ropy naftowej, zachęcając europejskich operatorów do zwiększenia produkcji, ocenił James Burleigh, główny analityk w Woodmac. W rezultacie firma konsultingowa spodziewa się, że dzienne przeróbki ropy naftowej w północno-zachodniej Europie wzrosną w tym miesiącu o 420 tys. baryłek, osiągając poziom 6,14 mln baryłek.

Ponieważ Rosja nadal jest zdecydowanie największym zewnętrznym dostawcą oleju napędowego drogą morską do UE, należy się spodziewać gwałtownego spadku zapasów pod koniec zimy.

Część problemu z dostępnością oleju napędowego w Europie – i USA – wynika ze struktury rynków terminowych. Krzywa oleju napędowego ICE jest cofnięta, co oznacza, że szybkie dostawy są droższe niż to samo paliwo dostarczane w późniejszym terminie. To zniechęca do gromadzenia zapasów, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie mogą dziś sprzedawać paliwo po lepszej cenie, niż mogą uzyskać za paliwo zablokowane na przyszłość.