Z perspektywy każdej branży kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ma budowa stabilnego otoczenia legislacyjnego i regulacyjnego. Tymczasem funkcjonujące u nas przepisy blokują inwestycje w energetyce rozproszonej. To potężna bariera. Dlatego głównym zadaniem dla ministerstw związanych z rynkiem energii jest liberalizacja barier administracyjnych i tworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestycji w OZE. Musi zmienić się cały system funkcjonowania polskiego systemu przesyłu i dystrybucji. W przyszłości kluczowym graczem na rynku energii będą OSD (operatorzy systemu dystrybucyjnego), którzy dziś notorycznie odmawiają OZE możliwości przyłączenia do sieci. By ułatwić rozwój OZE, trzeba więc skomercjalizować linie niskich i średnich napięć. Może to nastąpić przy udziale i pod kontrolą dotychczasowych operatorów sieci, tak aby maksymalnie minimalizować ryzyka z tym związane. Co więcej, wspólnie musimy podejmować wszelkie możliwe działania ukierunkowane na tworzenie krajowego łańcucha dostaw dla branż związanych z inwestycjami w nowy rodzaj energetyki.