Holandia bez większego rozgłosu wstrzymała w tym roku podpisywanie nowych kontraktów na import LNG z Rosji i pracuje nad rozwiązaniem wcześniejszych umów – powiedział minister energii Roba Jettena w wywiadzie udzielonym w swoim biurze w Hadze.

„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że w naszym systemie nie ma rosyjskiej energii kopalnej” – powiedział Jetten dodając, że w przypadku wyłączenia rosyjskiego węgla, gazu przesyłanego rurociągami i ropy to się udało. „Prowadzimy wiele rozmów z firmami korzystającymi z infrastruktury”, aby wycofać istniejące wcześniej umowy LNG, dodał.

Europa polegała na imporcie paliwa – głównie z USA i Kataru – aby ulżyć sobie w kryzysie energetycznym po tym, jak Rosja odcięła większość dostaw gazu rurociągami do regionu. Mimo to znaczne ilości rosyjskiego LNG nadal płyną na kontynent.

Posunięcie Holandii dotyczyłoby zarówno kontraktów natychmiastowych, jak i długoterminowych. Holandia jest krajem tranzytowym dla dostaw gazu, co oznacza, że decyzja ta może mieć szerszy wpływ na całą Europę.

Holandia nadal importuje rosyjski LNG na podstawie starszych umów podpisanych przed 2023 r., co stanowi ok. 15 proc. jej całkowitego importu. Według danych z systemów monitoringu statków zebranych przez Bloomberg, w tym roku kraj ten był czwartym co do wielkości nabywcą rosyjskiego LNG w Europie.

Holenderska decyzja idzie dalej niż podobne posunięcie Hiszpanii, największego europejskiego odbiorcy LNG z Rosji. Importerzy LNG w Hiszpanii otrzymali od rządu w Madrycie pismo z prośbą do firm o niepodpisywanie nowych kontraktów na zakupy rosyjskich dostaw.

Europejski mechanizm blokady rosyjskiego LNG

Unia Europejska szuka sposobu na wprowadzenie przez państwa członkowskie skutecznego zakazu dostaw rosyjskiego LNG bez nakładania nowych sankcji energetycznych. Ministrowie energetyki bloku poparli propozycję, która pozwoliłaby rządom tymczasowo uniemożliwić rosyjskim eksporterom rezerwację przepustowości infrastruktury potrzebnej do dostaw.

Chociaż poszczególne państwa nadal potrzebowałyby konsultacji z innymi krajami UE i Komisją Europejską, aby zastosować ten mechanizm, narzędzie to mogłoby nadal ograniczać przepływ produktów energetycznych z Rosji.

Holandia może obecnie importować i przetwarzać 24 miliardy metrów sześciennych LNG. Otwarty w zeszłym roku terminal w Eemshaven ma przepustowość 8 miliardów metrów sześciennych. Terminal Rotterdam Gate może obsłużyć 16 miliardów metrów sześciennych surowca.