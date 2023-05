Przedstawiciele branży energetycznej powtarzają, że sukces transformacji zależy od inwestycji w sieć dystrybucyjną, bo to ona bierze na siebie ciężar szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jego siłą napędową jest w Polsce domowa fotowoltaika, która stanowi dominujący element polskiego miksu OZE, jeśli wziąć pod uwagę samą moc zainstalowaną. Łączna moc przydomowych instalacji wzrosła z 8,5 GW w lutym 2022 r. do 12,3 GW rok później. Dla polskich sieci, których wiek nierzadko przekracza 40 lat, stanowi to zagrożenie, które skutkuje wyłączeniami znacznych ilości zielonych mocy.

Między innymi z tego powodu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Treść całego artykułu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.