Zapytano 14 państw

Zakończyły się konsultacje zagraniczne dotyczące polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w lokalizacji Kopalino-Lubiatowo w województwie pomorskim. Pomimo początkowych obiekcji udało się uzyskać akceptację 14 państw sąsiadujących z Polską, znajdujących się w regionie Morza Bałtyckiego lub wcześniej zgłaszających chęć udziału w procedurze. Jednak do wbicia pierwszej łopaty jeszcze długa droga.

Czechy, Finlandia i Holandia nie miały uwag ani pytań do raportu środowiskowego Polskich Elektrowni Jądrowych. Uwagi w formie pisemnej zgłosiły Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry. Najwięcej uwag wpłynęło z Wiednia i Berlina. Oprócz samej kwestii bezpieczeństwa elektrowni w razie ewentualnej awarii dotyczyły one wpływu inwestycji na wodę morską oraz migrację piasków w związku z budową. Zapytanie ze strony Węgier dotyczyło m.in. teoretycznego scenariusza katastrofy tankowca w pobliżu ujęcia wody służącej do chłodzenia reaktorów.

Konsultacje środowiskowe

Kolejnym etapem będą konsultacje środowiskowe. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, odpowiedzialna za budowę pomorskiej siłowni, sporządziła szczegółowy raport, w którym został oceniony wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Będą mogły się do niego odnieść społeczności lokalne oraz organizacje pozarządowe. Na tej podstawie zostanie wydana decyzja, która otworzy drogę do kolejnych etapów prac.

