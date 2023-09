Polska stała się prawdziwym eldorado dla producentów i sprzedawców pomp ciepła. Przybywa jednak doniesień o osobach, które są rozczarowane pompami ciepła, ponieważ teraz płacą wysokie rachunki za energię.

Z pewnością przyczynił się do tego wzrost cen prądu, a limit zużycia energii, do którego obowiązują ceny z ubiegłego roku, jest w przypadku użytkowników pomp ciepła zdecydowanie za mały. Po zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku będzie on wynosił 3 MWh lub maksymalnie 4 MWh dla posiadaczy karty dużej rodziny i rolników oraz 3,6 MWh dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem gospodarstwa domowe z pompą ciepła zużywają ponad 5 MWh rocznie. Powyżej limitu płacą 693 zł/MWh.

Jest też inny powód narzekań – część osób, które zamontowały pompy ciepła, dała się złapać sprzedawcom, którzy zaoferowali im sprzęt niespełniający deklarowanych standardów. Niska jakość urządzeń, nieodpowiedni montaż i potem brak oferty serwisu mogą przynieść użytkownikom pomp ciepła niemiłe konsekwencje w postaci wysokich rachunków.

Dotacje do pomp ciepła w Polsce

Problem zauważył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który przyznaje dotacje do pomp ciepła w ramach programów Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Moje Ciepło. Pompy ciepła są najchętniej wybieranym źródłem ogrzewania przy wymianie kopciucha. Od początku programu z 572 tys. wniosków na wymianę kopciucha ok. 190 tys. dotyczyło pomp ciepła, a ich dofinansowanie można szacować na ok. 2 mld zł. Obecnie pompy ciepła odpowiadają za 57 proc. składanych w programie wniosków dotyczących wymiany kopciucha.

Zwłaszcza osoby uboższe, które korzystają z 100 proc. dotacji w ramach programu Czyste Powietrze, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jakiej jakości sprzęt zamontowano w ich domach i jakie będą następnie ich wydatki związane z użytkowaniem takiej pompy ciepła. Konstrukcja programu pozwala na to, by połowa dotacji wpływała od razu z góry na konto wykonawcy inwestycji. – Zdarza się, że już sama ta kwota pokrywa wszystkie koszty firmy. Pozostała część dotacji – to jest czysty zysk firmy – mówi nam osoba z branży.

Maksymalna kwota dotacji na wymianę kopciucha, termomodernizację, fotowoltaikę wynosi 135 tys. zł. dla osób najuboższych, w tym maksymalnie 50,9 tys zł do gruntowej pompy ciepła.

