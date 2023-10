„W celu dokładnego zidentyfikowania źródła wycieku i określenia dalszych kroków elektrownia musi zostać wyłączona, dlatego zespół operacyjny rozpocznie kontrolowane stopniowe zmniejszanie mocy” – przekazał operator siłowni, cytowany przez STA.

Reklama

Nie podano, jak długo elektrownia będzie wyłączona. Jednostka działała nieprzerwanie od remontu w 2022 r.

Na razie jest bezpiecznie

Reklama

„Wyciek nie ma wpływu na pracowników, ludność i środowisko i jest poniżej wartości dopuszczalnej, określonej w specyfikacjach technicznych” – poinformowała siłownia.

Elektrownia jądrowa Krsko, to jedyna tego typu siłownia w Słowenii, położona na wschodzie kraju, ok. 20 km od granicy z Chorwacją. Jej budowa rozpoczęła się w 1975 r., a osiem lat później rozpoczęła działalność komercyjną. Choć planowo reaktor jądrowy (Westinghouse) miał działać 40 lat, to w 2023 r. ministerstwo środowiska zatwierdziło przedłużenie jego pracy o 20 lat.

Obecnie planowana jest budowa drugiego reaktora elektrowni, której współwłaścicielem jest Chorwacja.

mrf/ mal/