Jak wynika z propozycji opracowanej przez panel w ministerstwie handlu, rząd miałby dotować określone formy produkcji wodoru. Plan obejmuje także pokrycie różnicy cen między produkowanym wodorem a gazem ziemnym.

Japonia stworzyła pierwszy na świecie plan strategii wodorowej w 2017 r. i zaktualizowała go w czerwcu ubiegłego roku. W ramach wysiłków na rzecz dekarbonizacji swojego gospodarka do 2030 r. Japonia chce zwiększyć zużycie wodoru do 3 mln ton rocznie. W kolejnych latach oczekiwane są dalsze wzrosty. Do 2040 r. zużycie wodory ma wzrosnąć do 12 mln ton, a do 2050 roku do 20 mln ton.

Wodór jest paliwem wolnym od gazów cieplarnianych, jeśli jest wytwarzany przy użyciu energii odnawialnej.

Program będzie częściowo finansowany z wpływów z nowo utworzonej obligacji skarbowej, która zostanie wyemitowana od przyszłego miesiąca. W grudniu rząd oznajmił, że w ciągu najbliższych 15 lat wyda około 3 biliony jenów na pokrycie różnic cenowych w relacji do paliw kopalnych.