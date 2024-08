Co zrobić ze zużytym paliwem nuklearnym? Finlandia znalazła sposób na 100 tys. lat spokoju

Elektrownie atomowe to źródło czystej i taniej energii, dlatego w ostatnich latach, w dobie dekarbonizacji, energetyka jądrowa przeżywa ponowny rozkwit. Technologia ta ma jednak jeden mankament, którym jest zużyte paliwo jądrowe stanowiące poważne zagrożenie dla otoczenia. Co z nim zrobić? Finlandia znalazła odpowiedź na to pytanie