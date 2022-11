Jak Shell chce osiągnąć ten cel?

Reklama

- Z jednej strony staramy się, żeby oleje czy środki smarne miały zerową emisyjność netto w procesie produkcji. Z drugiej strony staramy się, aby produkty, które sprzedajemy, były mniej intensywne jeśli chodzi o produkcję CO2 – zaznacza przedstawicielka Shell Polska.

Przekłada się to na konkretne projekty. - Jeśli chodzi o elektromobilność, chcemy, aby liczba punktów ładowania aut elektrycznych w Europie doszła do 500 w odniesieniu do marki Shell Recharge – zapowiada Katarzyna Konowrocka.

- Rozwijamy też stacje LNG. Na tę chwilę mamy 53 takie punkty w Europie, w tym 5 w Polsce. Kolejne 3 w najbliższym czasie będą się otwierały w Polsce – dodaje.

- Jeśli chodzi o LNG, to jest to produkt przejściowy, natomiast bio LNG jest produktem przyszłościowym, który może już korzystać z istniejącej i powstającej infrastruktury LNG – przewiduje dyrektor ds. transformacji energetycznej w Shell Polska.

CAŁA ROZMOWA W MATERIALE WIDEO