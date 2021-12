Gadżety z logo – reklama, która zawsze jest na topie

Reklama

Mogłoby się wydawać, że w dobie marketingu internetowego klasyczne formy reklamy zejdą na dalszy plan. Jednak zaglądając w statystyki, widać wyraźnie, że jest wręcz przeciwnie. Szacuje się, że zdecydowana większość, bo ponad 80% firm nadal wykorzystuje gadżety reklamowe do budowania wizerunku oraz utrwalania świadomości marki. Według przeprowadzonych sondaży aż 60% przedsiębiorców nie wyobraża sobie bez artykułów promocyjnych uczestnictwa w targach, a blisko połowa ankietowanych – spotkań świątecznych, konferencji i szkoleń.

Oryginalne akcesoria firmowe z logo zaciekawiają, a jednocześnie zapadają w pamięć. Pomogą Ci wyróżnić się z tłumu innych spółek o podobnym profilu działalności. Poznaj więc 5 powodów, dla których opłaca się inwestować w gadżety reklamowe!

Gadżety reklamowe to dobry PR dla Twojej firmy

Korzyść bezdyskusyjna – bez względu na to, czy dopiero wchodzisz na rynek, czy działasz już długo. Klienci częściej korzystają z ofert firm, którym ufają, z kolei inwestorzy chętniej lokują kapitał w spółki cieszące się dobrą reputacją. Pozytywny odbiór Twojej firmy z jednej strony przyciąga partnerów biznesowych, z drugiej – buduje zaufanie do marki.

Gratisy wzbudzają sympatię i dają radość

Ponieważ po pierwsze są prezentem, a do tego – zazwyczaj zaskoczeniem. Biznesowy upominek-niespodzianka zawsze wywołuje pozytywne emocje, a przy okazji pozytywne skojarzenia z samą marką. Gadżety firmowe z logo to także świetny sposób na skrócenie dystansu między firmą a klientami/kontrahentami, dzięki czemu relacje nawiązują się naturalnie.

Gadżety pomagają w budowaniu relacji

Sukces w biznesie zależy w dużej mierze od tego, czy potrafisz nawiązywać trwałe, wartościowe kontakty z ludźmi. Dzięki drobnym upominkom reklamowym pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi staje się łatwiejsze. Taki prezent od firmy to miły gest, ale i doskonały pretekst do rozpoczęcia rozmowy, wymiany wizytówek albo umówienia kolejnego spotkania.

Obdarowani stają się reklamą Twojej firmy

Klient posługujący się na co dzień eleganckim długopisem, oryginalnym kubkiem termicznym czy ekotorbą z ciekawym printem staje się w rzeczywistości nieformalnym ambasadorem marki. Właśnie dlatego w roli gadżetów reklamowych najlepiej sprawdzają się funkcjonalne akcesoria – takie, które przydają się w pracy, w podróży, na treningu, spotkaniach biznesowych. Artykuły sportowe, turystyczne, elektroniczne, ekologiczne, biurowe to wszystko bardzo dobre pomysły. Im częściej prezent będzie w użyciu, tym lepiej, bo wtedy więcej ludzi ma szansę zobaczyć logo. W ten sposób krąg osób świadomych istnienia firmy naturalnie się poszerza – a dokładnie na tym Ci zależy.

Dzięki gadżetom budujesz widoczność i świadomość marki

Atrakcyjne gadżety reklamowe opowiedzą światu o istnieniu Twojej marki, a ich charakter może powiedzieć coś więcej o specyfice samego biznesu. Na upominki firmowe wybieraj więc gadżety wysokiej jakości, wpisujące się w filozofię marki, a także chociaż trochę nieszablonowe. Większość z nas lubi rzeczy, które czymś się wyróżniają. Designerskie akcesoria przyciągają uwagę oraz pozostają w podświadomości na długo. W efekcie realnie oddziałują na decyzje zakupowe – zarówno osób trzecich, jak i samych obdarowywanych.

Znajdź gadżety reklamowe, które będą wspierać Twój biznes!

Sposobów na dotarcie do partnerów biznesowych jest wiele – jedne są mniej, inne bardziej skuteczne. Do tych drugich zdecydowanie zaliczają się artykuły promocyjne z nadrukiem. W odróżnieniu od masowej reklamy trafiającej do anonimowego odbiorcy upominki firmowe z logo pozwalają na budowanie bezpośrednich relacji z klientami, kontrahentami, inwestorami. Warto więc przeznaczyć budżet właśnie na ten cel. Personalizowane gadżety reklamowe dla firm zamówisz w Gratisowni. Sprawdź pełną ofertę i pomyśl już dziś o skutecznej promocji swojego biznesu!