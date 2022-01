Wiele z osób, które doświadczyły podczas pandemii wypalenia zawodowego i przewartościowały swoje podejście do kariery, zwróci się w stronę freelancingu lub założenia własnej firmy. W grudniu zeszłego roku w USA było ponad 9 milionów samozatrudnionych. W tym samym roku podjęto w tym kraju 5 milionów prób zarejestrowania własnej działalności, podczas gdy w 2019 roku liczba ta wyniosła zaledwie 3,5 miliona.

Taka zmiana wymaga jednak gruntownych przygotowań. O co musicie się zatroszczyć, jeśli chcecie powiedzieć „hasta la vista” pracodawcy? – pisze w artykule dla CNBC Carmen Reinicke.

Strategia biznesowa to fundament

Podstawą jest stworzenie biznesplanu dla siebie i swojego przedsięwzięcia. Upraszczając, to opis charakteru działalności, celów, targetowanego odbiorcy oraz tego, co chcemy osiągnąć. Kolejny krok to zidentyfikowanie potencjalnych źródeł przychodu.

Gdy już masz klarowną wizję tego, co chcesz robić oraz w jaki sposób ma to przynosić dochody, musisz zatroszczyć się o pieniądze. Jak dużej poduszki finansowej potrzebujesz? Zależy to od tolerancji ryzyka oraz założeń co do tego, po jakim czasie działalność zacznie generować zyski. Certyfikowany doradca ds. finansowego planowania Kevin Lao twierdzi, że założył swoją firmę dopiero, gdy odłożył 12-krotność swoich miesięcznych kosztów życia oraz 3-krotność miesięcznych kosztów prowadzenia działalności. Wśród kosztów prowadzenia firmy wymienia się często zakup sprzętu i licencji oraz koszt zatrudnienia pracowników. Nie możesz także zapomnieć o ubezpieczeniu zdrowotnym czy utworzeniu jakiegoś prywatnego funduszu emerytalnego, które w przypadku etatowców nie są problemem.

Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie przychodowych celów, co pomoże w regularnej ocenie, czy firma staje się rentowna i czy strategia biznesowa wymaga zmian. Często własna działalność jest prowadzona poza godzinami etatowej pracy, a decyzja o rezygnacji z etatu jest podejmowana dopiero, gdy firma osiąga odpowiednie wyniki.

Work-life balance

Reinicke podkreśla znaczenie dyscypliny w zarządzaniu finansami i oddzielanie kont prywatnych od firmowych. Kolejne istotne zadanie to planowanie z wyprzedzeniem swoich podatkowych rozliczeń oraz korzystanie z dostępnych zwolnień podatkowych i dotacji. Małe i początkujące firmy są relatywnie w największym stopniu podatkowo obciążone.

Istotny aspekt zawodowego usamodzielnienia dotyczy sieci społecznych kontaktów. Praca w dużej firmie zapewnia regularny kontakt ze specjalistami z branży, wymianę idei, wsparcie. Prowadzenie własnej firmy to sport indywidualny, więc zbudowanie własnej zawodowej grupy wsparcia może być pod wieloma względami bardzo korzystne.

Ostatni już obszar tworzenia własnej działalności dotyczy sfery mentalnej. Ustalenie wyraźnych granic pomiędzy pracą, a życiem osobistym może chronić przed przepracowaniem i wypaleniem zawodowym. „Błędem jest jednak powielanie modelu 8-godzinnej zmiany, który staje się z czasem monotonny” – mówi ekspert ds. finansów osobistych Mandi Woodruff-Santos.