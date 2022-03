Dlaczego warto mieć własną stronę WWW?

Posiadanie strony internetowej to dzisiaj podstawa prowadzenia jakiejkolwiek działalności, niezależnie od tego, czy jest to mała, czy duża firma. Jeśli masz własny biznes i chcesz trafiać ze swoją ofertą do klientów, musisz zadbać o jej promocję w Internecie. Czy wiesz, że według badania Mediapanel w lutym liczba internautów wyniosła aż 30 mln? To bardzo dużo. Użytkownicy codziennie wyszukują w sieci informacji o usługach i produktach oraz firm takich jak Twoja. Pomóż im więc do Ciebie dotrzeć.

Pamiętaj, że firmy, które mają swoją witrynę, są bardziej godne zaufania. Strona internetowa to wirtualna wizytówka firmy oraz bardzo istotny kanał sprzedaży. Często jest to pierwsze miejsce styczności klienta z daną firmą. Strona powinna być więc przemyślana i prawidłowo zaprojektowana, aby była atrakcyjna, nowoczesna, przyjazna dla użytkownika i wygodna w przeglądaniu. Dzięki temu będzie skuteczna, zrobi dobre wrażenie na odwiedzających ją internautach oraz zachęci do skorzystania z oferty.

Załóż własną stronę internetową, aby:

prezentować potencjalnym klientom swoją ofertę,

docierać do odbiorców 24/7,

zdobywać większą liczbę klientów i zwiększać sprzedaż,

budować wizerunek firmy,

zdobywać zaufanie i dbać o dobre relacje z klientami,

stać się bardziej rozpoznawalnym na rynku,

zyskać narzędzie do prowadzenia i analizy działań marketingowych.

Co jest niezbędne do istnienia strony internetowej?

Chcesz założyć własną stronę internetową? Potrzebujesz trzech elementów, którymi są: domena, hosting i projekt graficzny strony. Bez nich Twoja witryna nie będzie istnieć.

Domena to unikalny adres internetowy strony WWW (np. mojastrona.pl). Wybierz taką domenę, która kojarzy się z Twoją firmą lub branżą. Nazwa domeny powinna być atrakcyjna, ciekawa i niepowtarzalna. Poza tym ma być krótka oraz łatwa do wymówienia i zapamiętania. Nie powinna natomiast zawierać polskich znaków, myślników i liczb.

Jeśli chodzi o hosting, to jest to usługa, która polega na udostępnieniu miejsca dla strony internetowej na serwerze. Przechowywane są na nim wszystkie elementy i pliki, z których składa się dana witryna. Hosting należy wybrać mądrze. Dzięki niemu bowiem strona będzie działać szybko, sprawnie i bezawaryjnie. Będzie też dostępna dla klientów przez cały czas – 7 dni w tygodniu o każdej porze dnia i nocy.

Ważnym elementem jest także projekt graficzny strony WWW. Powinien on być dopasowany do Twojej branży oraz grupy docelowej. Pamiętaj, że kolorystyka i wygląd strony muszą być spójne z produktami lub usługami, które oferujesz. Projekt strony internetowej warto zlecić specjalistom. Zadbają oni o nowoczesny i estetyczny design witryny, który przypadnie do gustu odbiorcom.

Film Jak dobrze zbudować stronę internetową? - WeNet

Jak założyć prostą stronę internetową?

Jeśli potrzebujesz prostej strony internetowej, możesz skorzystać z jednego z kreatorów stron, które są dostępne na rynku. W kreatorze możesz samodzielnie, tanio, łatwo i szybko stworzyć własną stronę. Jest tam do wyboru wiele gotowych szablonów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że istnieje spore ryzyko, że ktoś inny już użył tego samego szablonu. Twoja strona nie będzie więc unikalna. Kreatory dają też bardzo ograniczone możliwości. Ponadto, korzystając z tej opcji nie będziesz mieć gwarancji bezawaryjnego działania Twojej strony.

Innymi rozwiązaniami, które pozwalają stworzyć własną witrynę, są platformy oparte o CMS albo model SaaS. Platformy CMS (Content Management System) mogą sprawdzić się dla osób, które chcą mieć wpływ na swoją stronę i zależy im, aby samodzielnie modyfikować jej zawartość. Platformy SaaS (Software as a Service) zaś mogą być trafnym wyborem dla właścicieli firm, którzy chcą tanio i szybko założyć własną stronę lub sklep online.

Oba rozwiązania mają jednak wady. Wybierając jedną z tych opcji, trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę techniczną i poświęcić swój czas na samodzielną obsługę witryny. Można ją co prawda zlecić podwykonawcom, jednak w takiej sytuacji ostateczny koszt strony się zwiększy. Poza tym trzeba też zapłacić za dodatkowe funkcje, a w przypadku korzystania z CMS-ów też za domenę i hosting.

Czy budowę strony warto powierzyć agencji marketingowej?

Jest jeszcze jedno rozwiązanie – budowę strony WWW możesz zlecić agencji. Będzie to dobry wybór, jeśli:

nie chcesz, aby Twoja firmowa witryna była oparta o powtarzalny szablon,

nie masz wiedzy i umiejętności technicznych,

brakuje Ci czasu na zgłębianie tajników związanych z budową stron,

nie wiesz, jak wybrać dobry hosting i domenę,

potrzebujesz wsparcia w obsłudze Twojej strony,

zależy Ci, aby Twoja witryna działała bezawaryjnie i przyciągała klientów.

Specjaliści zbudują dla Ciebie stronę internetową, która będzie dopasowana do branży, w której działasz oraz spełni wymagania Twoje i Twoich klientów. To jednak nie wszystko. Pomogą Ci także w obsłudze i prowadzeniu strony. Przez cały okres współpracy będą służyć pomocą.

Skorzystaj z oferty agencji marketingowej WeNet, a otrzymasz:

indywidualny projekt strony, a nie gotowy szablon,

stronę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

domenę i hosting w cenie,

wsparcie techniczne dedykowanego opiekuna,

stronę responsywną – dostosowaną do urządzeń mobilnych,

gwarancję stabilności, szybkości działania witryny i jej bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że skuteczna strona internetowa powinna być odpowiednio zaprojektowana. Nie trać czasu i pieniędzy – od razu postaw na nowoczesną witrynę o atrakcyjnym designie. Nawiązując współpracę z agencją, zyskasz stronę, która spełni aktualne wymagania rynku oraz algorytmów Google. Otrzymasz gwarancję utrzymania ciągłości działania strony. Wspierał Cię będzie dedykowany opiekun, który zajmie się obsługą witryny i wprowadzaniem niezbędnych zmian.

Ponadto będziesz mieć możliwość rozbudowy swojej strony w przyszłości. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła się stopniowo rozwijać, co jest bardzo ważne przy prowadzeniu działalności. Chcesz mieć stronę internetową, która przyciąga klientów i sprzedaje? Wybierz profesjonalne i kompleksowe rozwiązanie. Wejdź na WeNet.pl i dowiedz się więcej o ofercie.

