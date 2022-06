We wtorek Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) poinformowała o wynikach ankiety koniunkturalnej dotyczącej postrzegania Polski przez zagraniczne firmy. Badanie zostało przeprowadzone przez AHK Polska i IGCC (International Group of Chambers of Commerce czyli Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych - PAP).

"Bardzo mocno zwraca uwagę optymizm, który bije z tych odpowiedzi" - skomentował wyniki badania Tomasz Salomon, zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii we wtorek podczas konferencji poświęconej wynikom ankiety.

Chociaż 72,1 proc. przedstawicieli zagranicznych firm pozytywnie oceniło stan polskiej gospodarki, to odnotowano jedynie "nieznaczny wzrost" odsetka ocen pozytywnych rdr. Jednocześnie stan gospodarki w Polsce w 2021 r. został oceniony "najgorzej od 2012 r." - w 2021 r. 31,3 proc. respondentów określiło stan polskiej gospodarki jako "zły". a w 2022 r. odpowiedziało tak 27,8 proc. 62,7 proc. respondentów wskazało, że sytuacja polskiej gospodarki jest gorsza niż rok temu.

Niemniej w ponad połowie firm prognozuje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie (52,4 proc.) zaś w ponad 1/3 (34,4 proc) wzrosną. Nakłady inwestycyjne zmaleją w 13,2 proc badanych przedsiębiorstw.

Ponadto 53,8 proc. respondentów planuje utrzymać tę samą liczbę pracowników co przed rokiem, a 41 proc. wskazało, że zamierza zwiększyć liczbę zatrudnionych. "Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację związaną z wojną, z niepewnością, z zakłóceniami łańcuchów dostaw – co do zasady firmy albo planują zatrudniać albo utrzymać dotychczasowe załogi. To bardzo cenna deklaracja" - ocenił Salomon.

Badani byli pytani o czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazło się członkostwo Polski w Unii Europejskiej - 62,3 proc. zagranicznych przedsiębiorców jest z tego bardzo zadowolona, a 32,5 proc. jest zadowolona. Na drugim miejscu znalazły się kwalifikacje polskich pracowników - jest z nich bardzo zadowolonych 22,2 proc. respondentów, a zadowolonych jest 56,6 proc. Produktywność i motywacja pracowników znalazły się na trzecim miejscu - z tych czynników bardzo zadowolonych i zadowolonych było odpowiednio 14,6 i 49,1 proc. ankietowanych.

Zofia Kilias, ekspertka Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH) odniosła się do wysoko ocenianych czynników związanych z kapitałem ludzkim. "Często słyszymy od inwestorów, że przychodzą (do Polski – PAP) po talenty, po ludzi, a niekoniecznie po niższe koszty pracy. Polska nie jest już tym krajem, który ma za zadanie przyciągać tylko niskim kosztami pracy" - powiedziała na konferencji. Wśród wyszczególnionych przez autorów raportów wniosków znalazł się stosunek badanych do przystąpienia Polski do strefy euro. Ponad połowa badanych firm (57,1 proc.)uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro. Przeciwnego zdania jest 13,7 proc. badanych, a 28,3 proc. nie ma na ten temat zdania.

Tegoroczna ankieta koniunkturalna była kolejną edycją badania, mającego na celu ocenę polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych, działających w Polsce. "Badanie zrealizowano wśród 212 przedsiębiorstw reprezentujących branże: Przemysł Produkcyjny, Przemysł Budowlany, Usługi, Handel, Zaopatrzenie w energię elektryczną/ wodę/utylizacja odpadów, które działają na rynku polskim" - przekazali autorzy raportu.

Z firm, które wzięły udział w badaniu, 69,2 proc. posiadało większościowego właściciela w Niemczech, 11 proc. w Szwajcarii, 5 proc. w USA, 4 proc. w Szwecji, 3,3 proc. w Austrii, i po 3 proc. w Hiszpanii, Finlandii i Japonii. 10 proc. firm posiadało większościowego właściciela w Polsce.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) posiada siedzibę w Warszawie i jest "największą bilateralną izbą w Polsce". Reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. (PAP)

autorka: Ewa Nehring