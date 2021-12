Każde opakowanie ma wewnętrzną etykietę zwrotną - zeskanowanie jej w dowolnym Paczkomacie umożliwia zwrot opakowania do magazynu InPost, po czym wraca ono do e-sklepu.

"Tylko w ubiegłym roku w Polsce wysłanych zostało ponad 640 mln paczek, w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Niestety, opakowania są piętą achillesową branży e-commerce. Co roku setki milionów jednorazowych opakowań trafia na śmietniki. Przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden - logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna. Dlatego wprowadzamy pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Opakowania są dostosowane rozmiarem do wysyłanego produktu, aby nie przewozić powietrza. Jako lider rynku wierzymy, że dostępność Paczkomatów InPostu i łatwość ich obsługi umożliwi wprowadzenie prawdziwie efektywnego systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Jako pierwsze w Polsce do projektu przystąpi Modivo - platforma e-commerce spółki eobuwie.pl.

"Zrównoważone podejście w kontekście rosnącego biznesu jest dla nas bardzo ważne. [...] Dlatego jako pierwsi w Polsce podejmujemy wyzwanie InPost i przyłączamy się do projektu, w ramach którego udostępnimy klientom opakowania wielokrotnego użytku. Po odebraniu przesyłki pudełko wystarczy zwrócić do najbliższego Paczkomatu InPost, by po dokładnym czyszczeniu wróciło do obiegu" - dodał prezes eobuwie.pl z grupy CCC Damian Zapłata.

Brzoska zaznaczył, że dzięki rozbudowanej sieci Paczkomatów InPost jako jedyny w Polsce jest w stanie zadbać o to, aby opakowanie wracało do powtórnego obiegu.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

eobuwie.pl z Grupy CCC jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 170 tys. produktów od ponad 580 marek. Spółka działa obecnie na 16 europejskich rynkach. Rozwija także własny e-commerce z modą premium - Modivo.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.