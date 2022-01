Z danych organizacji Comité Champagne (reprezentującej producentów) wynika, że Francja wyeksportowała w ubiegłym roku około 180 mln butelek szampana. W porównaniu z 2020 r. to wzrost o 38 proc.

Nie wiadomo do jakich państw trafiło najwięcej butelek tego alkoholu, szczegółowe dane ws. eksportu nie zostały jeszcze przedstawione. W 2020 r. trunek miał najwięcej odbiorców w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Globalna sprzedaż szampana osiągnęła w 2021 r. rekordową wartość 5,5 mld euro. Popyt wzrósł pomimo pandemicznych ograniczeń nałożonych na bary i restauracje. W ubiegłym roku sprzedano około 322 mln butelek tego alkoholu. Jak wynika z danych to o 32 proc. więcej niż w 2020 r. – informuje serwis CNN.

Według organizacji spożycie szampana wzrosło wśród osób świętujących w domach ze względu na ograniczenia w branży rozrywkowej. Zdaniem Comité Champagne klienci podczas biesiadowania rekompensowali sobie „ponury nastrój”.

W ubiegłym roku spożycie szampana we Francji wróciło do poziomu sprzed pandemii, a dostawy wzrosły o 25 proc., osiągając liczbę prawie 142 mln butelek. Maxime Toubart, współprzewodniczący Comité Champagne, określił tę sytuację jako „miłą niespodziankę” po trudnym 2020 roku.

