Reklama

Reklama

"Spodziewamy się, że ze względu na inflację, jak i niepewność związaną z wojną ten sentyment będzie nam towarzyszył i z pewnością konsumpcja będzie wystawiona na większe wyzwania niż do tej pory. Myślę, że na takim poziomie, jak na początku I kw. My z kolei patrząc na to, co mamy w Modivo, na realizowane przez nas projekty, wiemy z pewnością i przekonaniem, że nawet jeśli ten 'tort' miałby się zmniejszać, nasz udział w tym torcie będzie ponadnormatywnie rósł, będziemy rosnąć szybciej niż rynek. Jesteśmy do tego przygotowani" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

W I kw. roku obrotowego 2022 (luty-kwiecień 2022) Grupa Modivo, do której należą szyldy eobuwie.pl oraz Modivo, odnotowała 915 mln zł przychodów. Jak podkreśla CCC, dynamika sprzedaży (+19% r/r) i rentowność EBIDTA (6,6%) Grupy Modivo, istotnie wyróżniała się na tle branży. Szyld Modivo osiągnął wzrost sprzedaży o 68% r/r do 162 mln zł, podczas gdy eobuwie.pl wypracowało przychody na poziomie 745 mln zł (+12% r/r).

Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo. Platformy sprzedażowe spółki dostępne są w kilkunastu krajach europejskich. W największych polskich aglomeracjach spółka prowadzi także sprzedaż stacjonarną.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)