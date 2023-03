Reklama

Kup teraz, zapłać później (Buy now, pay later - BNPL) to rodzaj krótkoterminowego finansowania, które umożliwia konsumentom dokonywanie zakupów i płacenie za nie w czasie, zwykle bez odsetek. Jak wynika z badań Statista Consumer Insights przeprowadzonych w USA, 56 proc. osób urodzonych w latach 1980-1994 twierdzi, że korzystało z programów online umożliwiających płatności odroczone.

Jak wynika z danych Statista Brand Profiler, Paypal był najczęściej używaną usługą „kup teraz, zapłać później” wśród wszystkich generacji, kolejne były: Afterpay, Klarna i Affirm.

Dla porównania tylko 36 procent reprezentantów pokolenia X (urodzonych w latach 1965-1979) i 49 procent pokolenia Z (urodzonych po 1995 roku) stwierdziło, że korzysta z takich usług. Udział był najniższy wśród pokolenia Baby Boomers (urodzeni w latach 1946-1964) i wyniósł zaledwie 26 procent.

Plany płatności ze standardowymi ramami czasowymi są zwykle bezpłatne, ale korzystanie z odroczonych płatności może wiązać się z dodatkowymi kosztami. 14 procent milenialsów biorących udział w ankiecie stwierdziło, że trafili na dodatkowe opłaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla porównania w przypadku pokolenia Z było to 11 procent, pokolenia X - 8 procent, a dla generacji wyżu demograficznego - 5 procent.