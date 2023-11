Kiedy jest Black Friday 2023?

Black Friday przypada co roku w ostatni piątek listopada, w tym roku - 24 listopada. Jest to dzień po amerykańskim Święcie Dziękczynienia inaugurujący sezon przedświątecznych zakupów. Dzięki promocjom konsumenci mogą nabyć prezenty świąteczne w atrakcyjnych cenach. Obniżki cen obejmują co roku szeroki asortyment produktów, w tym elektronikę, odzież, kosmetyki czy artykuły gospodarstwa domowego. Co najważniejsze, nie są to tylko małe promocje, ale nawet 90-proc. upusty.

Czas wielkich wyprzedaży to nie tylko okazja dla kupujących, lecz także dla sprzedawców, którzy wykorzystują różne strategie. Jedną z praktyk, którą często stosują, jest podnoszenie cen na krótko przed zaplanowanymi promocjami. Ich celem jest stworzenie wrażenia atrakcyjnych obniżek, choć takie działanie stanowi jedynie nieuczciwy zabieg marketingowy, mający na celu przekonanie klientów o większej korzyści z promocji, niż jest to w rzeczywistości.

Black Friday 2023: Na co uważać podczas zakupów?

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące transparentności cen. Zgodnie z nimi, każda promocja czy wyprzedaż musi uwzględniać okazanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką. Dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i sprzedaży internetowej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rekomenduje, aby:

sprawdzać ceny w porównywarkach,

zwracać uwagę, czy obniżka jest realna i czy ceny są transparentnie przedstawione,

czytać niezależne opinie o sprzedawcy,

unikać podróbek,

być ostrożnym wobec reklam w mediach społecznościowych,

weryfikować tożsamość sprzedawcy i jego reputację,

pamiętać o prawie do 14-dniowego zwrotu przy zakupach internetowych i o prawach z rękojmi.

Black Friday 2023: Dyrektywa Omnibus

W tym roku Black Friday odbędzie się według przepisów unijnej dyrektywy Omnibus, która wprowadza nowe wymogi dotyczące transparentności cenowej. Wytyczne te mają na celu ograniczenie działań nie do końca etycznych handlowców, którzy sztucznie zawyżali ceny przed promocjami.

“Omnibus z pewnością przyczyni się do kreowania wizerunku handlowców z autentycznymi dużymi promocjami, a tym samym konsumenci zyskają możliwość znalezienia atrakcyjnych ofert bez udawanych promocji” - komentuje dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Woźniakowski zaleca konsumentom, aby nie kupowali pod wpływem impulsu i zwracali uwagę na rzeczywiste oszczędności, porównując ceny produktów u różnych handlowców, aby uniknąć późniejszych rozczarowań.

Black Friday 2023: Podsumowanie

Black Friday to coroczne święto komercyjne, znane z globalnych wyprzedaży i znaczących obniżek cen. Ten dzień stanowi idealną okazję dla konsumentów do zakupu prezentów świątecznych w korzystnych cenach. Wprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nowe przepisy zobowiązują sprzedawców do przestrzegania właściwych praktyk marketingowych. W szczególności dotyczy to transparentności cen, co ma na celu ograniczenie nieetycznych działań i wprowadzania klientów w błąd podczas Czarnego Piątku.