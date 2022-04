Reklamy miałyby być wyświetlane w trakcie strumieniowania materiałów wideo.

Reklama

Według nieoficjalnych informacji firma już podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego modelu dystrybucji treści. Szef serwisu Reed Hastings powiedział, że przez najbliższy rok-dwa firma będzie badała, jak mają być skonstruowane zmienione plany taryfowe.

- Nie sądzę, abyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, że to działa, podobnie jak w przypadku Hulu, Disneya i HBO. Wszystkie te firmy rozgryzły problem i jestem pewien, że my też to rozgryziemy – powiedział Hastings.

Firma nie zamierza jednak tworzyć lokalnych zespołów do sprzedaży reklam w poszczególnych krajach – podają Wirtualne Media.

W najnowszym raporcie biznesowym Netflix poinformował, że w pierwszym kwartale 2022 r. zanotował spadek liczby subskrybentów o 0,2 mln do 221,64 mln. To pierwszy taki przypadek od ponad dekady. Jakie są powody? Firma wskazuje m.in. na proceder współdzielenia profili i wzrost konkurencji. Eksperci są często innego zdania. Głównym problemem Netflixa ma być spadająca jakość nowych ekskluzywnych treści.