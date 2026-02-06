Ceny benzyny na stacjach paliw na początku lutego

W raporcie czytamy, że ceny paliw w pierwszym tygodniu lutego poszły w górę. „Średnia cena benzyny 95 w Polsce wzrosła o 5 groszy i wyniosła 5,64 zł/l, natomiast diesel – po dwugroszowej podwyżce – kosztował przeciętnie 5,95 zł/l. Relacja cenowa między tymi paliwami pozostaje bez zmian: kierowcy samochodów z silnikiem Diesla wciąż płacą więcej niż użytkownicy popularnej »95«. W kończącym się tygodniu wzrost cen objął także autogaz, który po podwyżce o 2 grosze kosztuje średnio 2,69 zł/l” – podano. Jak oceniają analitycy, w nadchodzącym tygodniu benzyna „95” powinna kosztować od 5,60 do 5,71 zł/l, a olej napędowy od 5,92 do 6,03 zł/l.

Reklama

Ceny hurtowe rosną. Olej napędowy drożeje wolniej

Jak wskazano, wzrosty cen widoczne były również na rynku hurtowym. Benzyna bezołowiowa 95 zdrożała w hurcie o 1,51 proc., czyli o 65 zł netto w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia, osiągając poziom 4364,20 zł netto za metr sześcienny. W tym samym czasie olej napędowy podrożał jedynie o 11,40 zł i kosztuje przeciętnie 4607,80 zł netto. „W efekcie różnica cen między paliwami podstawowymi zmniejszyła się z około 300 zł przed tygodniem do 243,60 zł obecnie” – czytamy w raporcie e-petrol.pl. – „Z prognoz e-petrol.pl wynika, że w najbliższą sobotę zarówno Orlen, jak i Aramco Fuels Poland wprowadzą niewielkie korekty w cennikach hurtowych, co może sprzyjać utrwaleniu obecnego trendu cenowego na stacjach” – czytamy także.

Analitycy firmy ocenili, że w sprzedaży detalicznej nie widać już śladu po spadkach cen z końca stycznia. Dodali, że w nadchodzących dniach należy liczyć się z dalszą, choć niewielką korektą w górę.

Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu

„Według prognoz e-petrol.pl na okres od 9 do 15 lutego 2026 r. benzyna »95« powinna kosztować od 5,60 do 5,71 zł/l, a olej napędowy od 5,92 do 6,03 zł/l. Na rynku autogazu od kilku tygodni obserwowane są jedynie groszowe zmiany - analizy wskazują, że w przyszłym tygodniu LPG może utrzymać obecną cenę lub nieznacznie zdrożeć — kierowcy zapłacą za ten rodzaj paliwa od 2,67 do 2,73 zł za litr” – czytamy w raporcie e-petrol.