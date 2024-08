Jak wynika z danych Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych w lipcu samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in przekroczyły 50 proc. sprzedaży wszystkich pojazdów w Chinach. Jednocześnie ogólna liczba sprzedanych samochodów spadła.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in, które w Chinach zaliczane są do kategorii pojazdów o nowej energii, wzrosła do 879 tys. sztuk, co stanowi 50,8 proc. całkowitej sprzedaży w lipcu.Całkowita sprzedaż nowych pojazdów spadła o 2 proc. do 1,73 miliona w lipcu.

Rośnie popularność samochodów elektrycznych w Chinach

Chiny są największym rynkiem samochodowym na świecie. Jednak ogólny wzrost gospodarczy zwolnił. Mimo to w Państwie Środka branża pojazdów elektrycznych nadal cieszy się silnym rozpędem, nawet gdy popyt na auta elektryczne spada w pozostałych częściach świata.

Wang Chuanfu, dyrektor generalny BYD, największego na świecie producenta pojazdów elektrycznych i hybrydowych, już w marcu przewidział, że kraj wkrótce przekroczy próg 50 proc. Dyrektor BYD mówił to, gdy pojazdy zasilane nowymi źródłami energii zbliżały się do tego poziomu lub go przekraczały w ujęciu tygodniowym.

Ogólna sprzedaż samochodów spadła

Spadek ogólnej sprzedaży samochodów wynikał głównie ze spadku w drugiej połowie miesiąca, ponieważ niektórzy producenci samochodów wstrzymali produkcję na czas corocznej przerwy letniej.

Według stowarzyszenia, do spadku sprzedaży swoje dołożyła też wojna cenowa w sektorze samochodów elektrycznych, bo niektórzy producenci zmniejszyli rabaty, gdy wojna cenowa w branży ustała.

Niektórzy dealerzy BMW podnieśli ceny, co skłoniło Audi i Mercedes-Benz do rozważenia pójścia w ich ślady, podały lokalne media. Tymczasem BYD kontynuowało cięcie cen, obniżając model Leopard 5 pod swoją marką premium Fang Cheng Bao nawet o 17 proc..