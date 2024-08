Według firmy badawczej Dataforce, chińskie marki, takie jak MG i BYD należące do SAIC Motor, w lipcu tego roku odpowiadały za 9,9 proc. rejestracji pojazdów elektrycznych w regionie, podczas gdy przed rokiem auta tych marek stanowiły 10,2 proc. rejestracji nowych samochodów elektrycznych - podał Bloomberg.

Reklama

Całkowity popyt na pojazdy elektryczne w całym regionie nadal słabł po tym, jak Niemcy, największy rynek samochodowy w Europie, pod koniec ubiegłego roku wycofały rządowe wsparcie aut elektrycznych.

/> />

Reklama

Mniej chińskich elektryków w Europie

Według Jato Dynamics, SAIC, właściciel MG, w lipcu odnotował 38 proc. spadek rejestracji w Europie w porównaniu z rokiem poprzednim i jeszcze większy spadek (o 60 proc.) w porównaniu z czerwcem. Jednak spadek w relacji do poprzedniego miesiąca jest łatwy do wytłumaczenia. W czerwcu, tuż przez terminem obowiązywania ceł, SAIC przekazała ponad 13 tys. elektrycznych MG w ręce europejskich dealerów, co stworzyło wysoką bazę porównawczą.

Ogółem w lipcu chińskie firmy zarejestrowały w Europie mniej niż 14 tys. pojazdów elektrycznych, w porównaniu z ponad 23 tys. w czerwcu tego roku. W porównaniu do lipca sprzed roku spadek liczby zarejestrowanych nowych aut elektrycznych importowanych z Chin spadła o 9,7 proc. - według danych Dataforce.

Chińscy producenci samochodów spieszyli się, aby zdążyć przed terminem wprowadzenia nowych taryf, powiedział Bloombergowi Matthias Schmidt, niezależny analityk motoryzacyjny z siedzibą w Niemczech. W związku z tym w lipcu mieli mniej pojazdów elektrycznych do sprzedania.

/> />

Sposób na cła - przeniesienie produkcji

Według danych Jato Dynamics, największy chiński producent samochodów BYD, jako jedyny, w lipcu podwoił swoją obecność w Europie w porównaniu z rokiem poprzednim. W porównaniu do poprzedniego miesiąca BYD, podobnie jak cały rynek zanotował spadek sprzedaży o 5,5 proc. Aby ominąć nowe taryfy firma buduje zakłady na Węgrzech i w Turcji. Uruchomienie produkcji na Starym Kontynencie pozwoli BYD ominąć nowe taryfy.

Bloomberg wskazuje, że Polestar, szwedzki producent pojazdów elektrycznych, częściowo należący do chińskiego miliardera Li Shufu, nie jest zaliczany do chińskich marek przez Jato, chociaż Dataforce uwzględnia go w swoich kalkulacjach rynkowych. Firma rozpoczęła produkcję swojego Polestara 3 w USA.

Xpeng, chiński partner Volkswagen, poinformował Bloomberg News w tym miesiącu, że poszukuje europejskiego zakładu produkcyjnego.

Dotacje kluczowym czynnikiem napędzającym sprzedaż

Ja zauważą Bloomberg, zachęty, lub ich brak, nadal odgrywają dominującą rolę w sprzedaży pojazdów elektrycznych. Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, sprzedaż samochodów elektrycznych w Niemczech spadła w lipcu o 37 proc.. Od początku roku rynek zmniejszył się o 20 proc..

Tymczasem w Belgii i Danii, gdzie nadal obowiązują zachęty dotyczące pojazdów elektrycznych, popyt na samochody zasilane akumulatorami nadal rósł.

W lipcu wzrosła również liczba rejestracji w Wielkiej Brytanii. Nowy rząd Partii Pracy rozważa przyłączenie się do UE w zakresie wprowadzania taryf, choć nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.