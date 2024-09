Dostawca Tesli, Panasonic Energy sfinalizował przygotowania do masowej produkcji swoich akumulatorów o dużej pojemności do pojazdów elektrycznych w Wakayama w Japonii. Produkcja ruszy w odnowionym zakładzie, który wcześniej był wykorzystywany do produkcji komponentów akumulatorów. Teraz ma stać się głównym zakładem produkcyjnym ogniw litowo-jonowych 4680 firmy Panasonic.

Reklama

Akumulator 4680 jest lżejszy, wydajniejszy i tańszy w produkcji

Panasonic twierdzi, że akumulator 4680 jest lżejszy, wydajniejszy i tańszy w produkcji niż jego poprzednik, 2170. Jak twierdzi firma, nowe ogniwa mają pięciokrotnie większą pojemność niż jej mniejsze cylindryczne baterie 2170.

Reklama

Firma planuje rozpocząć produkcję akumulatorów o rocznej wydajności kilku gigawatogodzin, powiedział prezes Kazuo Tadanobu dziennikarzom po ceremonii – podał Reuters. W jego ocenie globalny rynek pojazdów elektrycznych najprawdopodobniej będzie się rozwijał w perspektywie średnio- i długoterminowej. Nowe ogniwa powinny pomóc w poprawie zasięgu i czasu ładowania pojazdów elektrycznych, a jednocześnie obniżyć koszty.

„Akumulatory magazynujące są kluczowym zasobem dla kraju” — powiedział w poniedziałek dyrektor generalny Yuki Kusumi. „Uważamy, że te akumulatory przyczynią się do szybkiego rozwoju sektora pojazdów elektrycznych”.

Do marca 2025 r. zakład w Wakayama ma zatrudniać około 400 pracowników zajmujących się rozwojem i produkcją nowych baterii.

Spadek popularności elektryków nie spowalnia inwestycji

Mimo spadku sprzedaży samochodów elektrycznych na całym świecie, większość producentów samochodów i firm w łańcuchu dostaw uważa, że lepiej będzie, jeśli będą nadal przygotowywać się na ostateczne przejście branży na czyste pojazdy elektryczne - podaje Bloomberg. W rezultacie Panasonic, główny dostawca Tesla Inc. i kilku głównych japońskich producentów samochodów, inwestuje w technologię pojazdów elektrycznych, opracowując zaawansowane akumulatory i odbudowując swoje łańcuchy dostaw.

Jak podaje Bloomberg, jednostka akumulatorowa koncernu, Panasonic Energy, inwestuje razem z Subaru, 463 miliardy jenów (3,2 miliarda dolarów) w budowę nowej fabryki akumulatorów w prefekturze Gunma. Zakład będzie miał wydajność 16 gigawatogodzin do końca 2030 roku, a powstałe baterie zostaną zainstalowane w samochodach elektrycznych Subaru, których wprowadzenie na rynek zaplanowano na rok 2028.

Bloomberg przypomina też, że rząd japoński ogłosił również w zeszłym tygodniu 350 miliardów jenów nowych dotacji dla szeregu firm, w tym Panasonic, na inwestycje w rozwój baterii ze stałym elektrolitem i innych technologii pojazdów elektrycznych.