Polski rynek leasingu utrzymuje 5. miejsce w Europie

Jak wskazał Związek Polskiego Leasingu (ZPL), pierwszym rynkiem w Europie pozostaje Wielka Brytania, a za nią plasują się Niemcy, Francja i Włochy. Polska utrzymuje w Europie 5. miejsce pod względem wartości nowych inwestycji sfinansowanych leasingiem. Tak wynika z danych za 2023 r. opublikowanych właśnie przez Leaseurope, organizację zrzeszającą europejskie stowarzyszenia firm leasingowych i wynajmu, które obejmują około tysiąca firm leasingowych. W 2023 r. firmy zrzeszone w ZPL po raz pierwszy sfinansowały – w ramach umów leasingu oraz pożyczki - inwestycje o wartości ponad 100 mld zł.

- Utrzymujemy mocną 5. pozycję w Europie i 1. pozycję w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie jest to zaskoczeniem, bo od 2005 r. rynek leasingu urósł ponad sześciokrotnie: od 16 mld zł sfinansowanych aktywów w 2005 r. do 102 mld zł w 2023 r.. W ubiegłym roku branża przebiła barierę 200 mld zł wartości wszystkich aktywów będących w użytkowaniu ponad 1 miliona klientów. Łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat to kwota aż 1 biliona zł – wskazała prezeska Związku Polskiego Leasingu Monika Constant, cytowana w informacji.

Leasing napędza polską gospodarkę

Dodała, że prawie 50 proc. PKB w Polsce jest generowane przez sektory o wysokim udziale leasingu w nakładach inwestycyjnych. Jej zdaniem leasing jest dziś jednym z kluczowych elementów funkcjonowania gospodarki kraju.

ZPL poinformował, że na tle innych krajów europejskich leasing w Polsce jest usługą wyjątkowo popularną - wskaźnik tzw. penetracji leasingiem w rynku ruchomości jest najwyższy i wynosi 45 proc., przy średniej w Europie wynoszącej 28 proc.

Zgodnie z danymi Leaseurope w 2023 r. wartość środków oddanych w leasing wyniosła 448 mld euro, czyli o prawie 11 proc. więcej niż w 2022 r. Portfel aktywów w leasingu (pozostających do spłaty) w Europie zbliża się zaś do 1 bln euro i na koniec 2023 r. wyniósł 976 mld euro, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r. Większość krajowych rynków leasingu odnotowało wzrosty, a ponad połowa z nich miała dwucyfrowy wzrost w 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według danych Leaseurope prym na większości rynków, w tym także w Polsce, wiedzie finansowanie pojazdów. Samochody stanowiły w Europie 73 proc. wszystkich leasingowanych ruchomości, a ich wartość osiągnęła w ub.r. 331 mld euro w 2023 r.