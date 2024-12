Porozumienie płacowe w Volkswagenie. Odsunięto w czasie likwidację 35 tys. miejsc pracy

Zaskakujące porozumienie w Volkswagenie: pracownicy zgadzają się na zamrożenie podwyżek, by utrzymać miejsca pracy do 2030 roku. Takie były ustalenia po miesiącach burzliwych negocjacji z koncernem i związkiem IG Metall, które doprowadziły do solidnych rozwiązań w trudnych czasach, jak podkreślił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.