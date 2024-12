Volkswagen korzysta z kryzysu na rynku litu

Koncern z Wolfsburga kupił 9,9 proc. udziałów w kanadyjskim Patriot Battery Metals. Jest to pierwsza inwestycja Volkswagena w spółkę wydobywczą. Zgodnie z umową kanadyjska firma dostarczy europejskiemu producentowi aut 100 000 ton metrycznych materiału litowego w ciągu 10 lat. Stanowi to jedną czwartą produkcji z pierwszej fazy projektu Patriot Battery Metals, podała spółka wydobywcza. Surowiec zostanie dostarczony do zakładów produkujących akumulatory Volkswagena w Ameryce Północnej i Europie, poinformowała kanadyjska firma wydobywcza.

Volkswagen planuje rozwój segmentu samochodów elektrycznych

Inwestycja pokazuje, że Volkswagen, mimo ciągle rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów, planuje dalszy rozwój produkcji samochodów elektrycznych. Wprawdzie sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie wzrosła o 6,9 proc. w październiku, ale nadal jest niższa niż w zeszłym roku, ponieważ zlikwidowano dopłaty do ich zakupów. Mniejsza sprzedaż zmusiła Volkswagena do wprowadzenia oszczędności, w tym do podjęcia decyzji o bezprecedensowym zamknięciu zakładów w Niemczech.

Zastój na rynku EV rykoszetem uderzył w producentów litu

Producenci litu zostali mocno dotknięci spowolnieniem na rynku EV, a zapasy surowca są dostępne od ręki na całym świecie. Firmy wydobywcze ograniczyły w związku z tym plany rozbudowy kopalni i ograniczyli wydobycie ze względu na niższe ceny.

Konsolidacja producentów litu

Inwestycja Volkswagena jest jednak kolejną z serii przejęcia na ryku litu, w tym propozycji Rio Tinto Group o wartości 6,7 mld dolarów dotyczącej przejęcia Arcadium Lithium z października.

Patriot Battery Metals, firma z siedzibą w Kanadzie, zamierza zbudować dużą kopalnię litu na północy Quebecu, 692 mile od Montrealu. W zeszłym roku firma sprzedała 4,9 proc. udziałów Albermarle Corp., największemu producentowi litu na świecie.