W ujęciu miesięcznym zamówienia w czerwcu spadły o 3,5 proc. po wzroście o 5,6 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w czerwcu wzrosły o 20,9 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w czerwcu 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 20,9 proc., po wzroście o 23,2 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w czerwcu spadły o 0,2 proc., po wzroście o 5,9 proc. miesiąc wcześniej.

Produkcja węgla kamiennego spadła o 0,9 proc. r: r w czerwcu

Produkcja węgla kamiennego spadła o 0,9 proc. r/r do 4,4 mln ton w czerwcu 2022 r. (spadek o 2,1 proc. m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. produkcja węgla kamiennego wzrosła o 0,9 proc. r/r i wyniosła 28,02 mln ton.

Produkcja węgla brunatnego wyniosła 4,4 mln ton w czerwcu 2022 r., co oznacza wzrost o 4,6 proc. w skali roku i spadek o 5,1 proc. m/m, zaś w okresie 6 miesięcy br. - wzrosła o 10,3 proc. r/r do 27,15 mln ton, podano także.

Produkcja energii elektrycznej spadła o 8,5 proc. r: r w czerwcu

Produkcja energii elektrycznej spadła o 8,5 proc. r/r i wyniosła 12,51 TWh w czerwcu 2022 r. (w ujęciu miesięcznym spadła o 12,6 proc.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano wzrost o 4,2 proc. r/r do 89,35 TWh, podał Urząd.

Produkcja cementu wzrosła o 5,6 proc. r: r w czerwcu

Produkcja cementu wzrosła o 5,6 proc. r/r do 1,93 mln ton w czerwcu 2022 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano wzrost o 4,0 proc..

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. odnotowano wzrost produkcji cementu o 8,6 proc. r/r do 9,28 mln ton.

Produkcja rudy miedzi wzrosła o 0,4 proc. r: r w czerwcu

Produkcja rudy miedzi wzrosła o 0,4 proc. r/r do 2,68 mln ton w czerwcu 2022 r. (spadek o 3,4 proc. m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja rudy miedzi w okresie styczeń - czerwiec br. wyniosła 16,16 mln ton, co oznacza wzrost o 2,4 proc. r/r, zaś produkcja samych koncentratów miedzi w okresie 6 miesięcy br. wyniosła 886 tys. ton, co oznacza wzrost o 2,3 proc. r/r, podano także.

Produkcja koncentratów miedzi wzrosła w samym czerwcu 2022 r. o 0,9 proc. r/r do 149 tys. ton (spadek o 3 proc. m/m), podano w komunikacie.

Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 8,3 proc., ropy naftowej spadła o 11,4 proc. w czerwcu

Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) wzrosła o 8,3 proc. r/r i wyniosła 410 hm3 w czerwcu 2022 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m produkcja spadła o 7,1 proc..

Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w czerwcu br. o 11,4 proc. r/r i o 36,2 proc. m/m do 40,9 tys. ton.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 7,7 proc. r/r do 2 808 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 352 tys. ton, spadając o 5,1 proc. r/r.

Przewozy ładunków ogółem w I półroczu rdr wzrosły o 3,8 proc.

Przewozy ładunków w I półroczu 2022 r. rdr wzrosły o 3,8 proc. i wyniosły 289,378 mln ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

W samym czerwcu przewieziono 47,5 mln ton, o 2,3 proc. więcej rdr.

Transportem kolejowym w I półroczu przetransportowano 120,25 mln ton, więcej o 5,8 proc. rdr. W czerwcu przewieziono 19,376 mln ton, o 0,3 proc. więcej rdr.

Transportem samochodowym przewieziono w I półroczu 139,07 mln ton, o 0,5 proc. więcej rdr. W czerwcu przewieziono 22,890 mln ton, o 0,8 proc. więcej rdr.

Produkcja samochodów osobowych spadła o 3,6 proc. r: r w czerwcu

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 20,7 tys. sztuk w czerwcu 2022 r., tj. o 3,6 proc. mniej r/r, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń - czerwiec br. odnotowano spadek o 23,3 proc. do 119 tys. aut.

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 19 308 sztuk w czerwcu 2022 r. i wzrosła o 33,7 proc. r/r. W okresie styczeń - czerwiec br. nie odnotowano zmian r/r.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w czerwcu br. wzrosła o 6,9 proc. r/r do 483 sztuk. W okresie styczeń - czerwiec br. odnotowano spadek o 11 proc. r/r do 2 382 sztuk.

map/ ana/ map/ osz/ (ISBnews)