Przyszłoroczny topowy model Apple Watch Ultra, będzie miał możliwość korzystania z satelity, dowiedział się Bloomberg od osób zaznajomionych ze sprawą. Dzięki tej technologii użytkownicy będą mogli wysyłać wiadomości tekstowych poza siecią (gdy nie ma połączenia komórkowego lub Wi-Fi), za pośrednictwem floty satelitów Globalstar Inc..

Apple Watch Ultra byłby pierwszym popularnym smartwatchem z możliwością obsługi satelitów. Wprowadzenie na rynek smartwatcha z łączem satelitarnym to zła wiadomość dla konkurencji. Mając na ręku taki zegarek konsumenci będą mieli mniej powodów do korzystania z samodzielnego urządzenia do komunikacji satelitarnej, takiego jak inReach firmy Garmin Ltd.

Dodatkowe funkcje dla zdrowia

Jak dowiedział się Bloomberg, Apple kończy pracę nad funkcją, która według planów firmy, miała być dostępna dla użytkowników już w zeszłym roku. Nowy smartwatch ma monitorować, czy użytkownicy Apple Watch mają wysokie ciśnienie krwi.

Pomiaru ciśnienia krwi została zaprojektowana tak, aby działać w podobny sposób jak detektor bezdechu sennego Apple. Nie będzie ona podawać użytkownikom konkretnych odczytów, takich jak poziom rozkurczowy lub skurczowy, ale poinformuje ich, że mogą mieć nadciśnienie.

Technologia ta wpisuje się w wysiłki Apple wzmocnienia funkcji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w swoich produktach. Firma coraz częściej reklamuje swój zegarek i telefon jako urządzenia ratujące życie, a najnowsze możliwości wzmocniłyby jej pozycję.

W przyszłości urządzenia Apple będą mierzyć poziom glukozy we krwi

Apple nadal pracuje nad nieinwazyjnym urządzeniem do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Jednak ta funkcja pozostaje jeszcze w fazie rozwojowej.

Na początku tego roku Apple testowało aplikację do pomiaru poziomu glukozy we krwi na iPhone'a. Testowana aplikacja ma synchronizować się z zewnętrznymi monitorami ciągłego pomiaru glukozy i mierzyć wpływ niektórych pokarmów na poziom cukru we krwi użytkownika.

Apple już korzysta z satelity

Firma po raz pierwszy uruchomiła funkcję komunikacji satelitarnej w 2022 roku w iPhonie 14. Umożliwiała użytkownikom poza siecią pozostawanie w kontakcie ze służbami ratunkowymi. Funkcja ta została rozszerzona w zeszłym roku, aby umożliwić kontakt z dostawcami pomocy drogowej. Następnie Apple ponownie ulepszyło tę funkcję umożliwiając wysyłanie wiadomości tekstowych do dowolnej osoby za pośrednictwem iMessage. Teraz tę samą funkcję wędrowcy i inni entuzjaści aktywności na świeżym powietrzu będą mieli w nowym zegarku.

Partnerstwo Apple i Globalstar

W ciągu ostatnich kilku lat Apple i Globalstar rozszerzyły swoje partnerstwo. W listopadzie producent iPhone'a zainwestował około 1,5 miliarda dolarów w GlobalStar, aby wzmocnić infrastrukturę. Apple przejęło 20 proc. udziałów w firmie w ramach umowy.