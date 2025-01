Czy Microsoft przejmie TikToka?

Microsoft odmówiło komentarza, natomiast TikTok i jego właściciel, firma ByteDance, nie odpowiedziały na pytanie Reutersa w tej sprawie.

Trump wydał zaraz po inauguracji 20 stycznia rozporządzenie, które opóźnia wdrożenie prawa zakazującego korzystania z medium w Stanach Zjednoczonych. Prezydent powiedział, że prowadzi rozmowy z kilkoma osobami w sprawie sprzedaży TikToka i chciałby, by do tego doszło w ciągu 30 dni.

Wśród potencjalnych nabywców znalazł się bliski współpracownik nowej głowy państwa Elon Musk. Biznesmen, który ma już na swoim koncie zakup ogromnego podmiotu medialnego, czyli Twittera (przemianowanego później na X). CEO Tesli nie odniósł się jednak do propozycji Trumpa. Jeżeli doszłoby do takiej transakcji, to moglibyśmy mówić, że Musk zaczyna budować medialne imperium na wzór Ruperta Murdocha.

Kolejna próba Microsoftu?

Nie brakuję chętnych do skorzystania na problemach chińskiego podmiotu. Startup Perplexity AI złożył niedawno propozycję fuzji z TikTokiem, w ramach której rząd USA miałby otrzymać do połowy udziałów w nowej firmie – poinformował w niedzielę Reuters.

Microsoft próbował przejąć TikToka już w 2020 roku, ale rozmowy upadły. Już wtedy Trump naciskał na Chińczyków i domagał się wydzielenia amerykańskiej części aplikacji i jej sprzedaży, argumentując to względami bezpieczeństwa narodowego USA. CEO Microsoftu Satya Nadella nazwał wspomniany proces najdziwniejszym zadaniem, jakie miał zrealizować.

Czym jest TikTok?

TikTok to popularna platforma społecznościowa, która pozwala użytkownikom tworzyć, oglądać i udostępniać krótkie filmy wideo, zwykle trwające od kilku do 60 sekund (choć dostępne są też dłuższe formaty). Aplikacja zdobyła ogromną popularność dzięki dynamicznej treści, kreatywnym efektom i łatwemu w obsłudze edytorowi wideo. Użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy narzędzi, takich jak filtry, muzyka, efekty dźwiękowe czy funkcje duetów. TikTok stał się miejscem, gdzie ludzie z całego świata mogą wyrażać swoją kreatywność, dzielić się talentami i śledzić trendy w muzyce, tańcu czy sztuce. Aplikacja szczególnie przemawia do młodszych pokoleń i często kształtuje trendy w popkulturze.