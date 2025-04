Nieoczekiwany wynik działań Trumpa. iPhone’y potwornie podrożeją

W poniedziałek amerykańskiej giełdzie wiodło się nieco lepiej niż w ciągu poprzednich dwóch dni handlowych. Mimo to Apple, który jest mocna powiązany z dostawcami z zagranicy, nadal mocno tracił, co powiększyło trzydniowy spadek wartości rynkowej spółki do prawie 640 mld dolarów.