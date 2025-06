Reklama

Tesla pozywa byłego inżyniera za rzekomą kradzież tajemnic handlowych z programu Optimus – podał portal Quartz powołując się na doniesienia Bloomberga, według których Tesla wniosła pozew przeciwko Zhongjie „Jay” Li, byłemu inżynierowi programu robota humanoidalnego Optimus.

Firma Elona Muska oskarża swojego byłego inżyniera o kradzież zastrzeżonych projektów i uruchomienie konkurencyjnego startupu w sercu Doliny Krzemowej.

Według Tesli, Li skopiował niektóre z najbardziej złożonych komponentów robota i odtworzył je pod nową nazwą: Proception Inc. Pozew wpłynął do federalnego sądu w San Francisco.

Czego dotyczy pozew Tesli?

Zgodnie ze skargą Tesli w tygodniach poprzedzających odejście Li z firmy we wrześniu 2024 r., pobrał pn poufne dane, w szczególności te dotyczące czujników dłoni robota. Następnie, zaledwie sześć dni po odejściu z Tesli, założył firmę Proception, a piąć miesięcy później zademonstrował pięciopalczastą dłoń robota „ProHand”, która uderzająco przypominała projekt Tesli.

W pozwie Tesla domaga się odszkodowania i sądowego zakazu korzystania przez Li, jak to określiła firma, z „najbardziej wyrafinowanej robotycznej ręki, jaką kiedykolwiek stworzono”.

Co rzekomo ukradł Li?

Ouartz powołuje się na stwierdzenia prawników Tesli, którzy w aktach sprawy napisali, że firma powierzyła Li niektóre z najbardziej wrażliwych danych technicznych w programie. Prawnicy zwrócili też uwagę, że postępowanie Li „nie jest tylko bezprawnym przywłaszczeniem handlowym — stanowi również celową próbę wykorzystania inwestycji, projektów i własności intelektualnej Tesli dla własnych korzyści handlowych”.

Program Optimus Tesli, który wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju, ma na celu stworzenie robotów ogólnego przeznaczenia zdolnych do pracy w fabryce, wykonywania prac domowych, a nawet opieki nad dziećmi. Dyrektor generalny Elon Musk powiedział w maju, że robot będzie „największym produktem wszech czasów”. Miesiąc wcześniej twierdził, że wprowadzenie na rynek robotów Optimus będzie szybsze niż w przypadku innych produktów firmy. Jak wtedy zapewniał powstaną milion sztuk rocznie w mniej niż pięć lat, a do końca roku w fabrykach Tesli będą pracować tysiące robotów. Czy to się spełni?

Źródło: Quartz