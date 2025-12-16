Podczas kongresu Polska Moc Biznesu, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie, Sławomir Szmytkowski mówił o unijnych regulacjach wpływających na reprezentowaną przez niego branżę.

Zamówienia publiczne do poprawki

Jako najbardziej podstawowy obszar Sławomir Szmytkowski wskazał prawo zamówień publicznych, które kształtuje relacje państwa jako klienta z dostawcami. W jego ocenie nie odpowiada ono dzisiejszym realiom oraz wyzwaniom w zakresie zapewnienia suwerenności, a także nie zawiera żadnych przepisów na rzecz zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby europejska czy lokalna administracja w państwach członkowskich Unii Europejskiej mogła skutecznie wpłynąć na to, aby dostawcy towarów lub usług na jej rzecz nie stanowili potencjalnego zagrożenia.

Jak rozwijać sztuczną inteligencję

Wiceprezes Asseco Poland zwrócił uwagę na szczegółowe przepisy, takie jak na przykład dyrektywa NIS 2, która dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ma zostać implementowana do polskiego prawa w postaci nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Inny przykład to unijne rozporządzenie AI ACT, które – jak powiedział Sławomir Szmytkowski – ogranicza potencjał rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji, bo nie daje zbyt dużego marginesu na błędy, a przecież rozwiązania w tej dziedzinie w dużym stopniu opierają się na eksperymentowaniu.