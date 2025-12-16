Podczas kongresu Polska Moc Biznesu, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie, Sławomir Szmytkowski mówił o unijnych regulacjach wpływających na reprezentowaną przez niego branżę.

Zamówienia publiczne do poprawki

Jako najbardziej podstawowy obszar Sławomir Szmytkowski wskazał prawo zamówień publicznych, które kształtuje relacje państwa jako klienta z dostawcami. W jego ocenie nie odpowiada ono dzisiejszym realiom oraz wyzwaniom w zakresie zapewnienia suwerenności, a także nie zawiera żadnych przepisów na rzecz zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby europejska czy lokalna administracja w państwach członkowskich Unii Europejskiej mogła skutecznie wpłynąć na to, aby dostawcy towarów lub usług na jej rzecz nie stanowili potencjalnego zagrożenia.

Cleantech może być receptą na turbulencje w motoryzacji
Jak rozwijać sztuczną inteligencję

Wiceprezes Asseco Poland zwrócił uwagę na szczegółowe przepisy, takie jak na przykład dyrektywa NIS 2, która dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ma zostać implementowana do polskiego prawa w postaci nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Inny przykład to unijne rozporządzenie AI ACT, które – jak powiedział Sławomir Szmytkowski – ogranicza potencjał rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji, bo nie daje zbyt dużego marginesu na błędy, a przecież rozwiązania w tej dziedzinie w dużym stopniu opierają się na eksperymentowaniu.

