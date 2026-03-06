Zwraca uwagę, że liderki i liderzy zarządzają dziś coraz bardziej zróżnicowanymi, wielopokoleniowymi zespołami. – To jest wielkie wyzwanie, ale nowoczesna liderka upatruje w tym wiele szans. Każde pokolenie wnosi coś ciekawego. Również od najmłodszych można się wielu rzeczy nauczyć, więc obok klasycznego mentoringu mamy w naszej firmie także tzw. odwrócony mentoring. Dzięki temu uczymy się od siebie nawzajem i to buduje nie tylko wiedzę i kompetencje, ale też system wartości i tworzy podwaliny pod wspólny sukces – wyjaśnia Joanna Kocik.

Mamy świetne liderki a podział 50 na 50 wyszedł naturalnie

- Ja osobiście ogromnie wierzę w mentoring i dzielenie się wiedzą między działami, krajami, a przede wszystkim między pokoleniami. Młodzi ludzie doceniają to, że ktoś potrafi mądrze pokierować ich ścieżką rozwoju. Czasami jest to dla nich ważniejsze niż sama pensja. Jeśli menedżer potrafi wskazać: dziś jesteś tutaj, ale jak zrobisz te dwa kroki, to za rok będziesz w tym miejscu i ja ci w tym pomogę, to buduje to niesamowitą lojalność. W DHL mamy bardzo rozwinięte programy mentoringowe. Sama brałam w nich udział jako mentee i miałam szczęście uczyć się od wspaniałych kobiet z różnych stron świata. To daje wielką siłę, szczególnie w ogromnej korporacji, gdzie możliwości jest mnóstwo, ale czasem trudno samemu je dostrzec – podkreśla liderka.

Zauważa, że kiedyś kobiety walczyły z mężczyznami o miejsce przy stole. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że walczą i z mężczyznami, i między sobą. - Ja jednak wierzę w „female power”. Kiedy do mojego zespołu dołącza nowa dziewczyna, zależy mi, by od razu poczuła, że ma we mnie sprzymierzeńca, a nie rywalkę. Ta synergia daje korzyści całemu biznesowi. Jeśli w firmie są sami mężczyźni, brakuje kobiecych spojrzenia i energii. Jeśli postawimy na samą rywalizację między kobietami, tracimy potencjał współpracy. W DHL reprezentacja kobiet jest bardzo silna. W wielu zespołach mamy podział 50 na 50. I to nie jest sztuczne pompowanie statystyk. Te kobiety są po prostu bardzo mocne merytorycznie. Mamy świetne liderki w finansach, w business development, mamy dyrektorki zarządzające. Naszą CFO w całej grupie jest kobieta, co daje sygnał wszystkim pracownicom, że szklany sufit nie istnieje, jeśli masz odpowiednie umiejętności.

