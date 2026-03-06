- Kompetencje, które są dzisiaj najważniejsze dla lidera czy liderki, to jest przede wszystkim słuchanie, ale też umiejętne diagnozowanie sytuacji i nadawanie kierunku, w którym wszyscy podążamy oraz organizowanie pracy w taki sposób, aby mieć w zespołach osoby o właściwych kwalifikacjach, a przy tym chętne, zmotywowane, gotowe za nami podążać – podkreśla liderka.

Zespoły zróżnicowane pod względem wieku mogą osiągać lepsze wyniki

W debacie o liderkach z pokolenia Z coraz rzadziej pada pytanie: „Czy są gotowe na liderstwo?”, a częściej: „Czy organizacje tworzą warunki do budowania doświadczenia decyzyjnego?”. Młodsze menedżerki wnoszą do zespołów dużą świadomość granic, zdrowia psychicznego i sensu pracy. Wypalenie zawodowe staje się jednym z kluczowych ryzyk biznesowych (WHO, „Burn-out an occupational phenomenon”; Gallup State of the Global Workplace). Organizacje, które systemowo dbają o dobrostan, mają do czynienia z mniejszą rotacją i większym zaangażowaniem pracowników.

– Żyjemy w czasach głębokich zmian, które skłaniają nas do ponownego przemyślenia sensu i wartości. W świecie pełnym bodźców ludzie coraz częściej patrzą transakcyjnie: skupiają się na tym, co tu i teraz. Jednocześnie wszyscy potrzebujemy bezpieczeństwa i stabilności, o które trudno w niepewnych czasach – opisuje Jolanta Bańczerowska. Jej zdaniem wellbeing i ambicja nie stoją ze sobą w sprzeczności. – Firmy, które potrafią nadawać sens, budować poczucie przynależności i realnie wspierać dobrostan ludzi, zyskują zaufanie i lojalność – wskazuje.

– To, że kobiety z różnych pokoleń mogą dziś korzystać ze swoich doświadczeń, ma ogromne znaczenie. Chciałabym, żebyśmy uczyły się od siebie jak najwięcej – podkreśla członkini zarządu Grupy Żabka. Takie podejście wspiera transfer wiedzy, odwrócony mentoring i budowanie zespołów o komplementarnych kompetencjach. Liczne badania, m.in. OECD, wskazują, że zespoły zróżnicowane pod względem wieku mogą osiągać lepsze wyniki innowacyjne, jeśli organizacja potrafi zarządzać odmiennymi stylami pracy – zauważa liderka.

