Czy są jakieś przykłady rozwiązań, z których często lub na co dzień korzystamy, ale nie zawsze jesteśmy tego świadomi? Na ile AI już dziś napędza biznes w Polsce i jaki jest tutaj potencjał rozwoju? Od czego zależy uwolnienie tego potencjału? Dzięki cyfryzacji i algorytmom udało się przenieść polski sektor finansowy z XIX do XXI wieku - co nowego dzieje się tym obszarze i czego możemy się spodziewać w najbliższych latach?

Na te i inne pytania odpowiadał w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie Andrzej Antoń, współzałożyciel i prezes Autopay (d. Blue Media), polskiego fintechu dostarczającego od blisko ćwierćwiecza usługi i rozwiązania dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego i e-commerce.