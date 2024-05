E‑Tourneo Custom i E‑Transit Courier to dwie nowości, które doczekały się polskiej premiery podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. – Dzięki temu wydarzeniu mamy możliwość dotarcia zarówno do małych i średnich firm jak i do dużych graczy z różnych branż, którzy mogą skorzystać z naszej oferty – powiedział Attila Szabó, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.

Jak podkreślił szef Ford Polska, elektromobilność nadal jest kierunkiem, mimo spowolnienia odczuwalnego na rynku. – Sądzimy, że elektryfikacja (transportu – red.) jest jedyną drogą, nie tylko z myślą o realizacji unijnych wymagań, ale również z uwagi na całkowity koszt posiadania takiego samochodu – powiedział Attila Szabó. - Przystępność (cenowa – red.) tych samochodów spowoduje, że napęd elektryczne stanie się właściwym, alternatywnych napędem dla przyszłości – wskazał. Reklama Jak dodał, jednym z wyzwań jest rozbudowa infrastruktury ładowania aut elektrycznych. Rozwój elekromobilności wymaga też zachęt ze strony państwa. Reklama