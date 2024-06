Marek Zuber podkreśla, że złoty czas dla rynku pracownika dobiega powoli końca. Wielu będzie musiało się przebranżowić, dostosować do zmieniającej się gwałtownie rzeczywistości i nauczyć nowych umiejętności.

Ekspert nie przewiduje, by w najbliższym czasie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżki stóp procentowych. Do standardowego poziomu, a więc ok. 3 proc., stopy procentowe powinny powrócić dopiero za dwa lata.