Jednakże oznacza to również, że posiadacze starszych odbiorników stracą możliwość odbioru sygnału telewizyjnego tą drogą. Wyłącznie z anten naziemnych korzysta ok. 4,44 mln, czyli prawie jedna trzecia gospodarstw domowych w Polsce, z czego ponad połowa może mieć problem z obsługą DVB-T2. Dlatego rząd chce dofinansować kupno dekoderów, które umożliwią dalsze korzystanie z telewizji naziemnej posiadaczom starszych modeli telewizorów. Przedstawiony przez KPRM w końcu ubiegłego roku projekt ustawy przewiduje na ten cel do 100 zł na jedno gospodarstwo domowe. Jeżeli ze świadczenia skorzystają wszyscy uprawnieni, budżet państwa wyda na dekodery 1,7 mld zł.