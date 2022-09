"W ostatnich dniach obserwujemy wyraźne umacnianie złotego, co moim zdaniem, można łączyć z wywiadem prezesa NBP Adama Glapińskiego dla Business Insider, w którym dopuścił możliwość co najmniej dwóch podwyżek stóp procentowych po 25 pb. w przypadku, gdyby szczyt inflacji nastąpiłby później niż się wcześniej spodziewano. Wczorajszy, wstępny odczyt inflacyjny na poziomie 16,1 rdr umocnił rynki w przekonaniu, że na wrześniowym, przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP dojdzie do podwyżki stóp, najprawdopodobniej o 25 pb." – powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

"Wydaje się zatem, że dane o polskim CPI łącznie z wypowiedziami prezesa NBP i wyraźnym uspokojeniem na rynku EUR/USD są bazą dla obecnego umocnienia PLN" - dodał.

Zdaniem ekonomisty, kolejnym ważnym punktem obecnego tygodnia będzie piątkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy - o 14.30 rynek pozna liczbę utworzonych nowych miejsc pracy za sierpień, przeciętne godzinowe wynagrodzenie oraz sierpniową stopę bezrobocia.

"Dane te mogą wzmocnić lub osłabić oczekiwania na agresywne posunięcia Fed. W horyzoncie tygodnia natomiast ważne dla trendu złotego będą - przyszłotygodniowa decyzja RPP i konferencja prezesa NBP oraz przypadające w podobnym okresie (czwartek, 8 września br. – PAP) posiedzenie EBC, gdzie rynek oczekuje podwyżki o 75 pb." – powiedział Kosaty.

Ekonomista dodał, że rosnące oczekiwania na agresywne podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne mogą hamować dalsze umacnianie złotego.

"W perspektywie przyszłego tygodnia trend umacniania PLN może zostać osłabiony lub nieznacznie odwrócony, z powodu tego, że na głównych rynkach rośnie prawdopodobieństwo szybkich i agresywnych działań banków centralnych. W takim otoczeniu EUR/PLN może mieć problemy z trwałym spadkiem poniżej 4,70 i, moim zdaniem, z okolic tego poziomu kurs tej pary będzie szukał możliwości odreagowania" – dodał ekonomista Santander BP.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w środę, 7 września br., a EBC ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych 8 września 2022.

O godzinie 15.59 kurs EUR/PLN znajduje się w okolicach środowego zamknięcia na 4,7223, choć był już notowany na 4,70. Kurs USD/PLN natomiast rośnie o 0,76 proc. do 4,7328. Na rynkach bazowych para EUR/USD zniżkuje o 0,84 proc. do 0,9965.

RYNEK DŁUGU

"Na rynkach bazowych presja na wzrost rentowności utrzymuje się, co jest związane z oczekiwaną, agresywną (w kwestii podwyżek stóp procentowych - PAP) postawą głównych banków centralnych. Takie oczekiwania wspierają wysokie odczyty inflacyjne z Europy, które zaskoczyły w górę. Dodatkowo, lokalnie, sygnały płynące ze strony NBP dotyczące możliwej kontynuacji podwyżek stóp procentowych w Polsce, zwiększają prawdopodobieństwo, że z obecnych poziomów rentowności SPW będą dalej zwyżkować" – powiedział ekonomista.

Jego zdaniem, potencjał dla podwyżek stóp w Polsce wydaje się być jednak ograniczony, co pośrednio może sugerować projekt budżetu na 2023 rok, który zakłada wzrost stóp procentowych w II połowie br. do poziomu 7 proc. (od 8 lipca br. główna stopa procentowa w Polsce wynosi 6,5 proc. – PAP).

"Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia na rynkach bazowych oraz wzrosty cen surowców energetycznych, rynek może zakładać, że w obliczu rosnącej globalnie i lokalnie presji inflacyjnej, NBP pomimo, że na ten moment nie zakłada mocniejszych podwyżek stóp, może to zdanie w miarę napływania kolejnych danych zrewidować" – dodał.

"Wydaje się więc, że tak długo jak droga do dalszych podwyżek stóp procentowych w Polsce nie zostanie definitywnie zamknięta, a koniec cyklu nie został ogłoszony, to wraz z rozwojem sytuacji, możliwe są również dalsze wzrosty rentowności SPW. Sytuacja z dostawami gazu do Europy pozostaje złożona i dopóki nie nastąpią tam znaczące zmiany, potencjał do umacniania krajowego długu, a co za tym idzie spadku rentowności, wydaje się być ograniczony" – podsumował ekonomista Santander Bank Polska.

Dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 10,6 pb. do 3,238 proc., a niemieckich idą w górę o 5,4 pb. do 1,594 proc.