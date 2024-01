"W tej chwili bardzo mocno pracujemy nad projektem +wakacje od ZUS+ dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę miał przyjemność (...) przedstawić założenia tego projektu" - powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak powiedział, trwają jego konsultacje. "Przede wszystkim chcemy go bardzo dobrze policzyć. (...) Musimy to zrobić we współpracy z MF, ZUS" - wskazał.

"Jeśli chodzi o zabezpieczanie finansowania, to na rok 2024 r. takiego zabezpieczania finansowego w budżecie państwa nie mamy, jeśli chodzi o wakacje ZUSowskie" - powiedział. Dodał, że rząd Donalda Tuska miał kilka dni na przygotowanie projektu budżetu państwa na rok 2024 r. "Nie chciałem wpisywać do budżetu państwa kwot, co do których nie byłem pewien" - podkreślił.

"Wakacje od ZUS" - od kiedy będą działały?

"Z pewnością +wakacje od ZUS+ będą działały w 2025 r. Ale nie mogę wykluczyć tego, że może po tym, jak te założenia programu zostaną stworzone, może się okazać, że po nowelizacji budżetu tegorocznego znajdą się środki finansowe, aby w drugiej połowie tego roku już ten program wprowadzić. Ale obiecać tego i zapewnić nie mogę, bo byłbym zwyczajnie nieuczciwy. Chcemy to bardzo dokładnie policzyć. Myślę, że w niedługim czasie przedstawimy założenia tego programu" - powiedział Hetman.

Minister przypomniał, że "wakacje od ZUS" były jedną z obietnic wyborczych koalicyjnego rządu.