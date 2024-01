Osoby, które nie posiadają w domu telewizora czy radia, a korzystają z nowoczesnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, laptopy muszą uwzględnić nowe zobowiązania finansowe. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyznacza urządzenia objęte abonamentem za konsumpcję mediów. Jak zdefiniowano odbiornik RTV i ile wynosi abonament?

Abonament RTV - definicja odbiornika

Powszechnie uważano, że osoby, które korzystają ze smartfonów lub komputerów, które jednocześnie nie posiadają telewizora ani radia, nie są zobowiązane do opłacania abonamentu RTV. Jednak zgodnie z wyrokiem NSA z 7 marca 2023 roku, każde urządzenie techniczne, które jest przystosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, klasyfikuje się jako odbiornik. To znaczy, że użytkownicy, którzy korzystają z możliwości oglądania telewizji lub słuchania radia na urządzeniach wielofunkcyjnych, jak smartfony czy laptopy, również podlegają obowiązkowi rejestracji i opłacania abonamentu RTV.

Przypomnijmy, że abonament radiowo-telewizyjny pobierany jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej. Środki pozyskiwane z tej opłaty stanowią wsparcie dla funkcjonowania mediów publicznych, takich jak radio i telewizja.

Poczta Polska może skontrolować czy płacisz abonament

Poczta Polska, odpowiedzialna za egzekwowanie opłat abonamentowych, może przeprowadzić kontrole wśród użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych. Osoby, które nie zarejestrują swoich urządzeń i nie dokonają opłat abonamentowych, mogą być narażone na kary finansowe, wynoszące nawet trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Ile wynosi abonament RTV? Jedna opłata na całe gospodarstwo domowe

Wysokość abonamentu RTV wynosi 8,70 zł miesięcznie za radio, a 27,30 zł za posiadanie telewizora (lub telewizora i radia). Istotnym ułatwieniem jest fakt, że niezależnie od liczby odbiorników, w jednym gospodarstwie domowym uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową. To może być szczególnie ważne w przypadku gospodarstw wieloosobowych, gdzie liczba urządzeń zdolnych do odbioru treści RTV może być większa.