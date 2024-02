Ostatnie dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów pokazują, że wpływy z podatku Belki w 2023 roku osiągnęły rekordową kwotę 8,5 mld zł, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Jest to efekt wysokich stóp procentowych, które w znaczący sposób wpłynęły na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, zwiększając tym samym podstawę opodatkowania. Czy możemy spodziewać się reformy?