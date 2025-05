2610 zł trafi na konta Polaków! Wypłata już w maju 2025. Niektórzy dostaną wyrównanie od początku roku!

Nowy dodatek z ZUS już w drodze! W maju 2025 do tysięcy Polaków trafi to świadczenie dopełniające. Jego kwota to aż 2610,72 zł brutto, a w niektórych przypadkach możliwe jest także wyrównanie za kilka wcześniejszych miesięcy. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Komu należy się wyrównanie? I czy trzeba składać wniosek? Sprawdź wszystko, co warto wiedzieć.